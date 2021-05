Kombat Day la festa degli sport da ring targata ASI

Si è svolto a Roma l’attesissimo Kombat Day, grandissimo evento di livello Nazionale promosso da ASI ed organizzato dalla Lega Italiana Muay Thai. Oltre le attese la partecipazione di team ed atleti che hanno raggiunto la Capitale da tutta Italia, dalla Puglia al Trentino, dalla Campania al Veneto.

"E’ con grande soddisfazione - si legge sulla nota inviata dagli organizzatori - che promuoviamo lo Sport da combattimento ASI su tutto il territorio Nazionale e la risposta che i praticanti e gli appassionati ci danno e’ unica e va ad aumentare di giorno in giorno.

Per noi questo e’ di fondamentale importanza in quanto e’ la dimostrazione che le Associazioni, su tutto il territorio Nazionale, apprezzano sempre piu’ la professionalita’ e serieta’ che ogni giorno mettiamo in campo a sostegno dello Sport, ora piu’ che mai.

Organizzare eventi di livello Nazionale oggi, continuano gli organizzatori, e’ veramente una grande impresa in quanto, oltre che alla promozione dell’evento, bisogna essere piu’ che vigili alla sicurezza dei presenti e noi di ASI su questo non transigiamo, rispettando alla regola tutte le normative per la sicurezza, specialmente per quella sanitaria".

Il prossimo appuntamento per gli Sport da combattimento, ed in particolare per la Muay Thai, si svolgera’ in una delle citta’ che ha piu’ a lungo ha sofferto, Milano... una citta’ che oggi ha voglia di ripartire e noi di ASI , rispettando alla regola le normative e proponendo un evento di grande rilevanza Nazionale, dimostreremo una volta ancora all’Italia intera che il nostro sport ed i nostri atleti sono piu’ forti e determinati di prima.