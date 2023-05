Konami annuncia Super Bomberman R2 su console e PC

Konami Digital Entertainment ha annunciato che Super Bomberman R 2 sarà disponibile in tutto il mondo dal 14 settembre su Xbox, PlayStation, Switch e PC a 49,99 euro. La versione digitale sarà disponibile un giorno prima, il 13 settembre. Nel gioco sarà possibile sperimentare nuove modalità, come la Castle, in cui si affronteranno online match asimmetrici 1 vs 15. Il giocatore in difesa avrà il compito di creare una mappa e piazzare trappole difensive per rallentare l’offensiva. Avrà a disposizione diverse opzioni: terreni, muri, espedienti difensivi e l'aiuto di nuovi personaggi chiamati "Ellon". Chi attacca dovrà superare gli ostacoli creati dal difensore per raggiungere tutti i forzieri e vincere così la battaglia. La modalità Battle 64 prevede 64 giocatori in contemporanea, ma solo uno potrà aggiudicarsi la vittoria. Nella modalità Grand Prix si gareggia per ottenere cristalli e sbaragliare gli avversari, e in più torna ovviamente la modalità classica presente negli altri giochi della serie. Infine, lo "Stage Editor" è un inedito strumento che consentirà ai giocatori di creare i propri stage per la nuova “Castle” Battle Mode e di condividerli online. Super Bomberman R 2 supporterà il crossplay per giocare online insieme anche su piattaforme diverse.