Kosovo, cambio al vertice Kfor: nuovo comandante è generale italiano Ristuccia

(Dall’inviata Silvia Mancinelli) È in corso, nel quartier generale della Kfor a Pristina, in Kosovo, la cerimonia di passaggio delle consegne dal comandante uscente, il maggior generale dell'Esercito ungherese Ferenc Kajari, al generale italiano, Angelo Michele Ristuccia, nuovo comandante Kfor, la Forza Nato in Kosovo.

A presiedere l'evento l'ammiraglio statunitense Stuart B. Munsch, capo del Comando delle Forze alleate di stanza a Napoli. Presenti il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Presidente del Kosovo Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti.