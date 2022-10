Kosovo, gen. Ristuccia: "Situazione complessa ma Italia in prima linea"

(dall’inviata Silvia Mancinelli) - "Dal 1999 l’Italia è in prima linea in Kosovo. L’incremento delle nostre forze, con l’assunzione del comando, fa parte di un impegno che caratterizza l’interesse italiano per un’area di forte competizione geopolitica, laddove la pace e la stabilità giocano un ruolo determinante per gli equilibri internazionali". A parlare all’Adnkronos è il generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, nuovo comandante Kfor, il tredicesimo italiano.

"In questo momento rappresentiamo il maggiore contributore tra i 27 paesi di Kfor - aggiunge - e per quanto mi riguarda sento il peso della responsabilità di questo incarico, soprattutto un una situazione sicuramente complessa, che rappresenta un momento senza precedenti nella storia contemporanea. Tuttavia la nostra posizione non cambia, ci muoviamo sempre nell’ambito della risoluzione Onu 1244, all’interno della quale sono riportati i compiti e l’autorità attribuiti al comandante di Kfor e, di conseguenza, al contingente".