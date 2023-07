Kosovo, oggi riunione dei 27 ministri Esteri Ue

Riunione a Lussemburgo dei ministri degli Esteri dei 27 paesi membri dell'Ue per discutere delle tensioni in corso in Kosovo e per confermare la posizione comune e forte delle capitali europee sulla crisi. Josep Borrell, ha avuto colloqui con i due protagonisti, il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, convocati per colloqui urgenti ed incontrati separatamente per loro volontà.