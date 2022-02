Kostumn1: il giovane brand, con oltre 70k followers, lancia il nuovo spot TV nei programmi giovanili

Una campagna branding dal mese di febbraio per sostenere i rivenditori nazionali, spot on Air, social e digital

Kostumn1 è il nome del brand ideato dalla giovane e talentuosa stilista e guida creativa del marchio Suni Iorio, pronta a presentare la nuovissima collezione FW22/23. La campagna branding, avviata nel mese di febbraio per sostenere i rivenditori nazionali, prevede spot on Air, ma anche social e digital. Il marchio, già molto apprezzato sul social con oltre 70k followers instagram, vuole allargare il bacino delle sue ‘giovani’ followers, proprio con la TV. La nuova campagna televisiva su TV8, Cielo e SKY news, si alterna tra programmi giovanili, ITG e Masterchef e programmi d’informazione ormai d’interesse quotidiano. La linea tracciata da Kostumn1 punta a rafforzare la reperibilità del brand sia in Italia che all’estero ed intende fidelizzare la clientela già affezionata. Adv TV e Video display in concomitanza della settimana della moda e durante la manifestazione ‘White’ a Milano. Il claim e tag #getinspired esorta le donne a prendere spunto da Kostumn1.

“Disegno e sogno di fare questo lavoro da quando ero davvero molto piccola, desiderio che poi ho concretizzato laureandomi in Fashion Design presso lo IED di Roma ed iniziando subito a lavorare nel settore fashion”, così Suni Iorio racconta l’incipit del suo percorso di crescita personale e professionale. “Kostumn1 nasce nel 2016, quando Giuseppe Nappi, CEO del brand, intuendo la mia ‘visione’, mi propone di dar vita ad un prodotto innovativo che parte principalmente da materiali semplici, come cotone e felpa, caratterizzato per volumi oversize e stile libero ed eclettico. Il brand, sintetizzando, si compone di una duplice ‘identità’: Kostumn1 Colors e Kostumn1 Genyal. La Colors propone total look di tessuti basic ma rivisitato nelle forme e nei colori; la Genyal, invece, spazia nella varietà dei tessuti, nelle fantasie e nelle proposte urban glamour”.

Subito apprezzata dal pubblico e dai followers, la pagina instagram presenta capi di moda Kostumn1, ma è anche fonte di ispirazione per outfit poliedrici. Una fusione tra street glam ed hippy contemporaneo per una donna libera di esprimere il proprio modo di essere, non omologato e fuori dagli schemi. Mood che si evolvono di anno in anno.

“La presentazione della collezione FW22/23 esprime tutta l’unicità del brand ed è rappresentata da uno stile ‘boho’, estremamente femminile con accostamenti cromatici che sorprendono sempre”, spiega Suni Iorio. “Il verde lime mixato ai colori autunnali della terra sono esempio di alcune tonalità FW22/23, della prossima collezione firmata Kostumn1. Le mie ispirazioni, sì, sono molteplici, l’estrosità dei dettagli è però sempre solo accennata e mai esasperata. Sono dettagli che inserisco in maniera non invasiva, ma che determinano la riconoscibilità del brand, che cresce ed evolve insieme a me. Voglio dare alle donne la libertà nell’esprimersi, di cambiare, di sentirsi bene nei propri panni, di essere ogni giorno diverse e libere di indossare una tuta con un maxi balzer e i tacchi o un abito lungo super glam con i texani, ma sempre con gusto. Colors e Genyal - conclude - sono diverse per questo, per essere complementari tra loro, avendo come anello di congiunzione la donna che vuole piacere a se stessa prima che agli altri”.

Kostumn1 è accessibile a tutte le donne, sia alla ragazza ‘comfy’ che ama lo streetwear dal taglio femminile, sia alla donna impegnata, dinamica che ama essere unica ma senza troppi sfarzi. L’attività del brand è inoltre concentrata sulla tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità interamente realizzate in Italia, preservando l’artigianalità e il buon gusto il Made in Italy.

Contatti: https://www.kostumn1.it/