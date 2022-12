Kraken in fuga dal Giappone

Per la seconda volta dopo la fuga del 2018, l’exchange canadese Kraken ha scelto di abbandonare il Giappone. Il suo nome è stato infatti rimosso dalla lista degli operatori autorizzati tenuta dalla FSA, il locale ente regolatore del settore finanziario. A dettare i tempi di questa decisione, la necessità di una ristrutturazione complessiva del business, soprattutto per affrontare i mutati scenari di mercato, e una crisi di settore che non sembra volersi fermare. Non è tutto: Kraken ha inoltre preparato un piano di licenziamenti che coinvolge 1000 dipendenti.