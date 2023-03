Krizia, gioco di contrasti

E’ tutto un gioco di contrasti, legato alla materia e alla sperimentazione, quello che immagina Krizia per la fall winter 2023, dove silhouette femminili dialogano con capi maschili, in un continuo richiamo al prezioso archivio di Mariuccia Mandelli. “Abbiamo lavorato sulla materia e sul tatto - spiega all’AdnKronos Antonio D’Anna, head designer di Krizia -. Per la prossima stagione la materia prende nuove forme, giocando sul contrasto tra materiali freddi e caldi”. Il metallo, elemento iconico del marchio, diventa leitmotiv della collezione, ora sottoforma di pelle laminata ora di tessuti in fibre di puro acciaio. “E’ lo stesso filo metallico di derivazione automobilistica che abbiamo tessuto a Como” spiega lo stilista, che al mondo industriale dei capi contrappone l’artigianale e il fatto a mano, con eco pellicce di maglieria in mohair lavato, realizzate con filati giapponesi provenienti da piccole realtà locali. Tra i pezzi chiave la pencil skirt in pelle fittamente intagliata, che simula un effetto di squame. Degni di nota i completi in lana e gli abiti in maglieria di mohair iper-trasparente portati con i collant, che si alternano a capi fluidi in viscosa effetto bagnato. La palette colori spazia dai neutri all’iconico black and white. Un gioco di contrasti sempre più accentuato, che richiama al vero spirito della maison proiettandosi in una realtà quasi futuristica, dove il confine tra maschile e femminile è davvero labile. Very Krizia. “Lavoriamo molto sull’archivio in modo contemporaneo e facciamo molta ricerca - ammette D’Anna -. Del resto fa parte del Dna del brand”. (di Federica Mochi)