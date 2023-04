Kuleba: "Ucraina vincerà questa guerra, riavrà sua integrità territoriale"

"L'Ucraina vincerà questa guerra e la vittoria per l'Ucraina significa restituire al Paese la sua integrità territoriale". E' l'assicurazione ribadita dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba nel suo intervento alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso a Roma, assicurazione accolta da un fortissimo applauso della platea. "Riporterò questo applauso ai nostri soldati", ha detto Kuleba, dando atto all'Italia di essere stata "al nostro fianco nei momenti più bui".

L'Ucraina "entrerà nell'Ue e questo avverrà quanto prima", ha poi detto il ministro degli Esteri ucraino, sottolineando che "prima questo avverrà, prima ne beneficerete".

"Non considerate la guerra un ostacolo fra voi e la vostra attività in Ucraina", è stato poi l'appello rivolto alle imprese italiane. "Stiamo rendendo il nostro Paese ancora vitale e fonte di attrazione per gli investimenti stranieri - ha assicurato Kuleba - Si può già pensare ad approfondire un progetto imprenditoriale, così quando la guerra finirà sarete pronti. Vi invito a considerare anche progetti sociali e umanitari, sostenere la gente che ha sofferto di più".

Il grande interesse dimostrato dalle imprese italiane per la ricostruzione dell'Ucraina, testimoniato dalla fortissima presenza alla conferenza in corso a Roma, "è la notizia migliore che potessimo mai ricevere", ha quindi affermato Kuleba esprimendo la sua "gratitudine al governo italiano, alle aziende italiane, alle associazioni imprenditoriali ed alle istituzioni finanziarie internazionali per essere al fianco dell'Ucraina e per aver adottato un impegno di lunga durata". Secondo il capo della diplomazia di Kiev, "i rapporti tra i nostri due governi sono più dinamici che mai".