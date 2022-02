Kyndryl-Aws, partnership strategica per accelerare adozione cloud e innovazione clienti

Kyndryl, il più grande fornitore di servizi di infrastruttura it al mondo, ha annunciato oggi una partnership strategica con Amazon web services inc. (Aws) che riunisce le rispettive competenze, abilità e risorse globali per aiutare i clienti a trasformare le loro aziende attraverso servizi e soluzioni cloud focalizzati sull'industria. Oltre a collaborare con Aws per fornire soluzioni ai propri clienti in tutto il mondo, Kyndryl prevede di costruire le loro infrastrutture interne in cloud sfruttando Aws quale fornitore preferenziale. Come parte di questo annuncio, Aws diventerà un Kyndryl premier Global alliance partner.

Kyndryl e Aws investiranno nella costruzione di una practice globale Aws con le abilità, i servizi e le competenze per fornire l’esperienza cliente migliore della categoria. Kyndryl stabilirà un Aws cloud center of excellence (Ccoe) per offrire ai clienti soluzioni e servizi all'avanguardia in grado di supportare infrastrutture mission critical, tecnologie di nuova generazione e modernizzare applicazioni e flussi di lavoro in tutti i settori. Il Ccoe consentirà ai professionisti di Kyndryl, in tutto il mondo, di ottimizzare la migrazione dei loro clienti con Aws, sfruttando la disponibilità, l'affidabilità e la sicurezza del leader mondiale del cloud.

Per offrire un valore differenziato ai clienti, Kyndryl e Aws stanno sviluppando un acceleratore per VMware Cloud su Aws sfruttando la loro partnership con VMware. Attraverso l'acceleratore, professionisti qualificati di Aws, VMware e Kyndryl forniranno una profonda esperienza e soluzioni personalizzate per aiutare le più grandi imprese del mondo a combinare i già esistenti investimenti VMware con i servizi Aws. Data l'alta concentrazione di clienti Kyndryl che gestiscono VMware on premises, questo fornisce un percorso accelerato verso VMware cloud su Aws e aiuta le organizzazioni a eseguire i loro carichi di lavoro mission-critical nel cloud. Come premier Global alliance partner e membro certificato Msp dell'AWs partner network (Apn), Kyndryl ha investito molto nello sviluppo delle competenze Aws e ha costruito un team esperto di professionisti dei servizi certificati Aws attraverso la Kyndryl academy per Aws. Kyndryl e Aws investiranno ulteriormente nella formazione di oltre 10.000 professionisti Kyndryl entro la fine del 2022, aggiornandoli in una vasta gamma di competenze Aws per supportare la rapida adozione di servizi e soluzioni cloud dei suoi clienti in tutto il mondo.

"La nostra capacità di esplorare liberamente e scatenare i vantaggi combinati dei servizi cloud Aws con i servizi gestiti e le competenze specifiche del settore di Kyndryl - ha dichiarato Martin Schroeter, chairman e ceo di Kyndryl - fornirà un livello di conoscenza e innovazione senza precedenti. Insieme, investiremo nel potenziamento delle competenze di Kyndryl in Aws per aiutare le aziende a modernizzare, innovare e competere".

"Le organizzazioni di tutto il mondo - ha spiegato Adam Selipsky, chief executive officer di Aws - stanno scegliendo Aws per trasformare le loro aziende e affrontare alcune delle sfide più difficili del mondo - dai veicoli automatizzati sulle nostre strade al miglioramento dei risultati sanitari, alla gestione del cambiamento climatico. Unendo le forze con Kyndryl, stiamo aiutando i clienti di tutte le dimensioni a modernizzarsi più velocemente che mai, a far crescere le loro aziende e a trasformare ciò che è possibile. Insieme, siamo impegnati a educare, potenziare e abilitare migliaia di professionisti certificati Aws e a sviluppare soluzioni congiunte che accelereranno il viaggio dei clienti aiutandoli a innovare sul cloud leader nel mondo".

"VMware, Aws e Kyndryl mettono insieme una combinazione unica di attenzione al cliente, innovazione tecnologica e leadership di settore che accelererà la modernizzazione delle applicazioni e le iniziative cloud dei clienti", ha dichiarato Raghu Raghuram, chief executive officer di VMware. "Aws è il partner di cloud pubblico preferito da VMware per i carichi di lavoro vSphere, e Kyndryl e VMware hanno una partnership costruita su più di due decenni di collaborazione. Insieme, le nostre aziende aiuteranno i clienti a navigare con successo nei complessi viaggi cloud che portano a una maggiore innovazione digitale, mantenendo il controllo dell'impresa".