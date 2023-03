L&S, nel 2022 risultati in crescita del +29,4%

L&S Lighting - tra le aziende leader nelle soluzioni e sistemi di luce integrata per l’arredo, l’industria del mobile e il retail - controllata da Clessidra Private Equity attraverso il fondo Clessidra Capital Partners 3 - annuncia di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 129,4 milioni di euro. Grazie al nuovo assetto dopo l’integrazione di Forma e Funzione, il Gruppo ha registrato un incremento dei ricavi del 29,4%; la crescita organica a perimetro costante è stata invece del 10%. Le vendite sono state realizzate per il 70% sui mercati esteri; all’ottima performance hanno contribuito, oltre all’Europa, anche le filiali in Usa e Cina, con un incremento del business rispettivamente del 52% e del 25%.

“Per L&S il 2022 è stato anno importante - commenta Pietro Barteselli, ceo di L&S - abbiamo consolidato la leadership del Gruppo con l’aggregazione di Forma e Funzione, attiva nel settore lighting per l’arredo, e abbiamo ulteriormente accelerato i processi di innovazione nello sviluppo di prodotti in termini di design e tecnologia che ci hanno permesso di proporre sul mercato la nuova generazione di sistemi led ad alta efficienza, per un risparmio di energia fino al 50% rispetto alle generazioni precedenti".

Nel corso dell’anno, il Gruppo ha ottenuto la certificazione Iso 14001 dei propri siti produttivi che, grazie all’installazione effettuata negli anni scorsi di pannelli fotovoltaici, utilizzano solo energia autoprodotta da fonti rinnovabili. L&S ha inoltre implementato ulteriormente il proprio bilancio di sostenibilità. “Nella complessità degli scenari macroeconomici attuali - aggiunge Luciano Iannuzzi, operating managing director di Clessidra e consigliere di amministrazione di L&S - i risultati raggiunti nel 2022 confermano la solidità del business del Gruppo ed evidenziano come il percorso di sviluppo intrapreso, sia di crescita organica che per linee esterne, si sia dimostrato vincente".

Grazie a questa strategia, il Gruppo non solo ha rafforzato la leadership italiana nel mondo nel settore dell’illuminazione per l’arredamento e l’industria del mobile, ma è riuscito a portare il fatturato da 75 milioni a quasi 130 milioni di euro in soli tre anni, con una forte crescita nel segmento Retail e Industria, a conferma dell’alto potenziale di sviluppo in questo comparto. Tutto ciò facendo leva sia sulla trasversalità del core business di L&S nella progettazione di sistemi di luce integrata su misura, sia attraverso la costruzione di partnerships di valore con clienti di primario standing su scala internazionale.

“I risultati di L&S del 2022 premiano la capacità e la competenza del nostro management nella creazione di valore d’impresa - continua Andrea Ottaviano, ceo di Clessidra Private Equity Sgr. - In particolare, L&S sta strutturando un modello di economia circolare che guida un pensiero progettuale futuro per un settore, quello dell’illuminazione, caratterizzato da significative prospettive di crescita legate, sia a una sempre maggiore attenzione alla luce come emozione che crea benessere, ma anche alla sostenibilità e al risparmio energetico". La crescita dinamica di L&S segue e anticipa l’evoluzione del mondo della luce, non solo funzionale e indispensabile in case, uffici, negozi o hotel, ma come elemento di arredo e dettaglio distintivo di design 'dentro' l’arredo con una forte attenzione ai dettagli di qualità per 'illuminare' i progetti dei propri clienti. Nel 2023, L&S torna inoltre, dopo 3 anni, ad essere protagonista all’Euroshop di Dusseldorf, la manifestazione di riferimento nel settore retail.

La partecipazione alla fiera tedesca è il primo di una serie di appuntamenti internazionali: dal Salone del Mobile di Milano, in cui L&S sarà presente con i propri prodotti nell’80% degli spazi espositivi dei propri clienti direzionali, ad Interzum, in Germania, e a Design Shanghai in Cina, fino a una serie di eventi retail in Usa e a Sicam, in ottobre. Anche il 2022 è stato un anno di grande attenzione del Gruppo alle oltre 500 persone che ci lavorano, che, con gradi diversi, hanno continuato a risentire degli effetti del Covid, come ad esempio i dipendenti dello stabilimento cinese per il lungo lockdown. Il Gruppo, infine, si è rafforzato dal punto di vista organizzativo e manageriale con l’integrazione di Forma e Funzione e la valorizzazione delle risorse attraverso un percorso di diversity.