L'8 maggio a Roma 'Race for the cure', prevenzione e solidarietà contro cancro seno

Una corsa per 'battere' il tumore al seno. Torna l’8 maggio a Roma la 'Race for the cure' di Komen Italia, la 24esima edizione. Appuntamento al Circo Massimo e quest’anno, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 chilometri e alla corsa di 5 aperta a tutti, per la prima volta è previsto anche un percorso di 8 km riservato agli atleti competitivi. Ma dal 4 al 7 maggio aprirà il Villaggio della salute al Circo Massimo: ogni giorno, dalle 10 alle 20, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati allestiti da Komen Italia sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Al Villaggio verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica. La presentazione oggi a Roma al Coni con la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini e il fondatore di Komen Italia, Riccardo Masetti.

La novità della 24.esima edizione della Race for the Cure è la presidenza di Komen Italia di Daniela Terribile: "La Race for the Cure, per me quest’anno ancor più emozionante e importante, rappresenta una straordinaria staffetta di solidarietà che da 24 anni è sostenuta dalle principali Istituzioni italiane, partner prestigiosi, federazioni sportive, stampa tv e social, associazioni mediche e, non in ultimo, decine di migliaia di sostenitori in tutta Italia. È un appuntamento - ha aggiunto Terribile - che mette al centro la tutela e la cura della salute femminile, un tema su cui bisogna sempre tenere alta l’attenzione, soprattutto dopo la triste esperienza della pandemia che, in molti casi, ha rallentato la prevenzione dei tumori e di cui osserviamo le amare conseguenze. Il Circo Massimo di Roma sarà popolato con oltre 25.000 metri quadri di stand dedicati alla salute e alla promozione della prevenzione".

"A crescere quest’anno sarà anche il Villaggio della Salute che, con le sue sempre più numerose specialità mediche, costituisce un esempio concreto di offerta medico-diagnostica, rivolta alla prevenzione gratuita e aperta a tutti, in particolare alle donne in difficoltà. Con il generoso supporto di operatori sanitari - ha ricordato - di vari presidi ospedalieri sarà infatti possibile usufruire gratuitamente di consulenze specialistiche ed esami diagnostici dedicati alla prevenzione ad ampio spettro, eguagliando e superando le oltre 1.500 prestazioni erogate lo scorso anno nella stessa occasione. Ringraziamo quindi anticipatamente coloro che renderanno possibile tutto questo anche quest’anno". La cerimonia di inaugurazione del Villaggio della Salute è prevista giovedì 4 maggio alle 10.30 al Circo Massimo alla presenza delle istituzioni. Poi per tre giorni, dalle 10 alle 18, nel Villaggio della Salute saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, che da oltre 20 anni lavora in sinergia con la Komen Italia in iniziative di promozione della prevenzione e della salute femminile.

"Con piacere aderiamo ancora una volta a questo articolato progetto di prevenzione di grande successo – sostiene Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs - per il saldo legame che abbiamo con Komen Italia e il comune obiettivo di tutela della salute delle donne. Al Gemelli, infatti, trovano accoglienza e cure all’avanguardia un numero elevato di donne malate di tumore. Nel 2022 sono stati 49.348 i pazienti oncologici in cura nel nostro policlinico, di cui il 63,7% donne (oltre 31.430), 1.995 per tumori della mammella. Quest’anno partecipiamo a questo straordinario evento dedicato alla prevenzione, amato dalla popolazione romana e non solo, con una serie di novità destinate a platee ancora più ampie".