La 47a JINHAN FAIR si svolgerà dal 21 aprile al 27 a Canton

CANTON, Cina, 16 marzo 2023 /PRNewswire/ -- La JINHAN FAIR, la principale fiera di riferimento per la casa e i regali di Cina, si prepara alla 47a edizione dal 21 al 27 aprile a Canton, in occasione della quale 900 produttori cinesi presenteranno i propri bestseller e le nuove collezioni.

La 47aJINHAN FAIR presenterà nove categorie, tra cui decorazioni per la casa, decorazioni stagionali, accessori per esterni e giardinaggio, mobili decorativi, tessuti e articoli per la casa, cucina e ristorazione, profumi e cura della persona, souvenir e articoli da regalo, giocattoli e cancelleria, ecc.

Acquirenti come importatori, grossisti, catene di vendita al dettaglio e professionisti del design godranno di prezzi competitivi e design all'avanguardia, scopriranno e sperimenteranno un mercato ricco di stimoli e opportunità. La grande quantità di prodotti di qualità garantirà varietà di scelta agli acquirenti, li aiuterà a individuare i possibili bestseller dell'anno a venire e prodotti unici per distinguersi dalla concorrenza.

Oltre alle lounge per i buyer e alle aree di ristoro, la JINHAN FAIR fornirà una gamma di servizi come alloggio incluso, bus navetta, pasti di alta qualità, ecc. che consentono agli acquirenti di vivere un'esperienza davvero confortevole.

Questo evento commerciale della durata di sette giorni è una risorsa continua, comprovata e progressiva per importatori, grossisti, catene di vendita al dettaglio e professionisti del design. La JINHAN FAIR riunisce l'intera comunità dei professionisti del settore casa e regali in Cina. Il modo migliore per provare il valore dellaJINHAN FAIR è essere lì. Ottieni il badge gratuito oggi stesso e inizia a programmare la visita. https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47

I buyer pre-registrati potranno essere estratti come vincitori dei fantastici premi in palio, tra cui 30 biglietti aerei, 200 notti di pernottamento in hotel ecc. Termini la registrazione per la prossima fiera e tenti subito la fortuna. (https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032306/JINHAN_FAIR.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-47a-jinhan-fair-si-svolgera-dal-21-aprile-al-27-a-canton-301773986.html