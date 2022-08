La banca giapponese premia in cripto

Il settore commerciale della Shinsei Bank, istituto di credito giapponese, ha pensato di modernizzare una strategia antica per ampliare il volume d'affari. Si tratta di un nuovo programma a premi in criptovalute. La banca ha scelto di dare un riconoscimento a chi si distingue per investimenti, risparmio, acquisto di servizi, così da riuscire ad attrarre anche nuovi clienti. La campagna promozionale avrà un tempo limite, fino al 31 ottobre. In questi due mesi e mezzo i giapponesi avranno l’opportunità di avere in portafoglio Bitcoin o Ripple e divenire clienti della grande banca d’affari asiatica.