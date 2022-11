La Banca Popolare di Puglia e Basilicata dona un pulmino al Comune di Gravina

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, da sempre attenta ai bisogni della cittadinanza del suo territorio, ha donato un pulmino 9 posti al Comune di Gravina.

Gravina in Puglia, 8 novembre 2022. Alla cerimonia di consegna, svoltasi ieri mattina in Piazza Cavour a Gravina, ha preso parte il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi, l’Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi, Il Sindaco di Gravina in Puglia, Fedele Lagreca, Sua Eccellenza Mons. Giovanni Ricchiuti e l’Assessore delegato Felicetta Cilifrese.

Un segno di attenzione che la Banca riserva alla cittadinanza gravinese per contribuire all’espletamento del servizio scolastico fruibile anche dai ragazzi meno fortunati, poiché, infatti, il pulmino donato è munito di una pedana per disabili.

“E' un gesto significativo che conferma - ha dichiarato il Sindaco di Gravina Fedele Lagreca - il grande legame che unisce la Banca Popolare di Puglia e Basilicata alla nostra terra. Questo minibus sarà a disposizione di tutta la collettività, ed in particolare dei ragazzi per il trasporto scolastico e delle persone più deboli per soddisfare le loro esigenze di mobilità. Questo risultato viene raggiunto grazie ad un lavoro sinergico portato avanti da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Amministrazione Comunale, con l'encomiabile impegno dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Felicetta Cilifrese."

“Un segno di attenzione che la Banca riserva alla cittadinanza gravinese per contribuire all’espletamento di un servizio primario, come quello scolastico – dichiara il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi. Un segnale tangibile della nostra vicinanza al territorio, da un punto di vista non solo economico, ma anche e soprattutto sociale”.

Contatti: https://www.bppb.it/