La banca un po' sociale e un po' social

Puntando all'inizio del 2022 come momento per il lancio, Kroo intende inserirsi in un settore in crescita come quello che regola il rapporto tra le banche i clienti, offrendo, per il momento, una carta di debito prepagata e alcuni strumenti per tenere traccia nei movimenti finanziari personali e sociali, consentendo agli utenti di creare facilmente gruppi con gli amici, tracciare le spese, dividere e pagare le bollette in modo rapido e sicuro. La startup promette anche una sensibilità socialmente consapevole, impegnandosi a donare una percentuale dei profitti a cause sociali. È già stato lanciato uno progetto per la piantumazione di alberi: quando un cliente segnala con successo un amico, Kroo pianta 20 alberi con l'obiettivo di creare una foresta di un milione di alberi.

L'azienda sta richiedendo una licenza bancaria completa e ha creato la propria piattaforma tecnologica basata su microservizi e cloud-native. Il finanziamento sarà utilizzato per guidare la sua fase di crescita e sviluppare ulteriormente la sua offerta di prodotti e app. Ha spiegato il CEO di Kroo Andrea de Gottardo. “Vogliamo costruire la più grande banca sociale del mondo: una banca dedicata ai suoi clienti e al mondo in cui viviamo. L'aumento sosterrà il nostro sforzo per realizzare un conto corrente, oltre a sostenere la crescita del team di incredibile talento di Kroo con 14 nuovi ruoli già aperti e altri in arrivo e per ottenere la garanzia di una licenza bancaria completa nel Regno Unito. La nostra missione è sempre stata quella di rimuovere ogni complicazione nelle iterazioni finanziarie con amici e familiari. Per aiutare i nostri clienti a ottenere di più dai loro soldi e a dedicare più tempo a fare ciò che è importante nella loro vita. Grandi ambizioni, senza dubbio. Con una visione chiara, grandi menti e un solido investimento dietro di noi - per non parlare di un bel po' di duro lavoro - è esattamente quello che faremo. Ecco perché sono così contento che Rudi Karsan, fondatore di Karlani Capital, abbia guidato il round. La nostra visione ambiziosa non è un segreto per coloro che hanno seguito il nostro viaggio fino ad oggi. Non ci limiteremo a lavorare con i clienti Kroo per migliorare il loro rapporto con il denaro. Offriremo modi diversi per partecipare attivamente a rendere il nostro mondo un posto migliore”.