La Battista vince l'ambito premio di design al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este

- La Battista arricchisce il suo palmarès con il prestigioso premio di design all'esclusivo concorso d'eleganza di Villa d'Este, sul Lago di Como.

- La nuova hyper GT di Automobili Pininfarina ha fatto il suo debutto europeo alla kermesse che si è svolta dal 1° al 3 ottobre con la specifica di produzione

- La vettura di Villa d'Este si è presentata con una livrea unica, come ogni esemplare dell'hyper GT totalmente elettrica, verniciata in Verde Paradiso e rifinita con interni in pelle marrone chiaro.

LAGO DI COMO, Italia, 5 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- La Battista di Automobili Pininfarina, pronta per la produzione, ha fatto il suo debutto europeo sulle rive del Lago di Como al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2021, vincendo l'ambito premio di design al termine della manifestazione.

L'hyper GT totalmente elettrica è stata presentata in una specifica inedita, dopo il successo dell'anteprima mondiale alla Monterey Car Week di agosto, dove un modello unico con carrozzeria nera in carbonio a vista è stato affiancato alla Battista Anniversario per la presentazione della vettura negli Stati Uniti.

La Battista ha vinto questo premio ambito a Villa d'Este, sulle sponde del Lago di Como, a poca distanza dalla sede di Automobili Pininfarina a Cambiano. L'hyper GT completamente elettrica si è presentata al pubblico con una livrea esclusiva svelata per la prima volta alla kermesse di inizio ottobre.

Luca Borgogno, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Abbiamo portato una Battista unica nel suo genere a Villa d'Este per evidenziare le diverse opzioni di colori e materiali che i nostri clienti più esigenti possono scegliere quando personalizzano la loro vettura. Aver vinto il premio di design ci riempie di orgoglio e ci proietta verso le prime consegne ai clienti, che avverranno entro la fine dell'anno. È emozionante per noi mostrare nuove combinazioni su misura della Battista in diverse parti del mondo, ma soprattutto nel nostro Paese, insieme ad altri leggendari capolavori classici disegnati da Pininfarina."

Il premio di design di Villa d'Este, assegnato dagli ospiti che hanno partecipato all'evento, certifica il successo di questa vettura e si aggiunge al premio Hypercar of the year assegnato da GQ e all'Electric Dream Award di Electrifying.com nella categoria dedicata a Concept Car e prototipi.

SPECIFICHE ESCLUSIVE

A Villa d'Este Automobili Pininfarina ha svelato una speciale interpretazione delle tradizionali combinazioni di colori, che esaltano le proporzioni e il design elegante della Battista.

L'esterno rifinito a mano offre una sorprendente vernice metallizzata Verde Paradiso, con parte anteriore e ala posteriore in tinta, completati dal pacchetto Carbon Accent per la parte inferiore del corpo vettura e il diffusore posteriore. I suoi elementi in fibra di carbonio a vista si combinano con una finitura Nero per il caratteristico tetto "Goccia", mentre il pacchetto Exterior Jewellery presenta dettagli in alluminio anodizzato spazzolato.

La livrea esterna è completata da cerchi in lega Impulso color nero lucido in alluminio forgiato e lucidato con dado centrale in alluminio anodizzato spazzolato e pinze dei freni verniciate in un raffinato color argento.

L'interno combina l'esclusivo rivestimento in pelle marrone chiaro con cuciture che rendono l'esperienza a bordo ancora più lussuosa. I sedili GT sono completati da cinture di sicurezza marrone chiaro, abbinate e rifinite con dettagli a contrasto in carbonio a vista. Il Jewellery Pack per gli interni propone dettagli in alluminio anodizzato spazzolato con volante e tappetini rifiniti in nero.

LO SVILUPPO RAGGIUNGE LA FASE FINALE

La Battista, con specifiche di produzione, ha debuttato in anteprima Europea dopo il successo della premiere mondiale negli Stati Uniti, nell'ambito della Monterey Car Week, in California.

È stata la prima occasione per i clienti americani di provare su strada la Battista con specifiche di produzione e vederla dal vivo accanto all'esclusiva Battista Anniversario, una versione limitata a cinque esemplari delle 150 Battista che saranno prodotte in totale.

La produzione delle Battista di preserie è stata completata e le prime consegne ai clienti sono previste a partire dalla fine di quest'anno.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652856/Verde_Paradiso_Battista_Villa_d_Este_1.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652857/Verde_Paradiso_Battista_Villa_d_Este_2.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652858/Verde_Paradiso_Battista_Villa_d_Este_3.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652859/Verde_Paradiso_Battista_Interior_1.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652860/Verde_Paradiso_Battista_Interior_2.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652861/Verde_Paradiso_Battista_Seat.jpg