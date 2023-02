La Bce scherza su San Valentino e promette, riporteremo l'inflazione al 2%

Usa anche la ricorrenza di San Valentino la Bce per ribadire la volontà di "andare avanti sulla strada" dei rialzi dei tassi e il suo impegno a combattere l'inflazione, fino a riportarla al target del 2%. In un ironico tweet, infatti, l'Eurotower - riprendendo una celebre filastrocca inglese per innamorati - scrive "Le rose sono rosse, le violette sono blu, noi andremo avanti sulla strada e riporteremo l'inflazione al 2" (per cento, ovviamente). In originale il testo è "Roses are red, Violets are blue, We will stay the course, And return inflation to 2".

A corredare il messaggio social, un cuore formato con le mani davanti al simbolo dell'euro che campeggia davanti alla sede Bce di Francoforte.