La "bellezza ritrovata”, il coraggio delle donne sfila a Santa Maria Novella

Si sono messe in gioco, sfilando come modelle d'eccezione nella suggestiva cornice del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze, regalando sorrisi e gioia. Sono le 20 donne con diagnosi oncologica protagoniste della 2° tappa de “La bellezza ritrovata”, la sfilata organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L'Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di LILT Firenze.Un evento unico per raccontare storie di coraggio e bellezza. A loro si sono affiancate altre donne del mondo della politica, dello spettacolo e della comunicazione che hanno portato in scena gli abiti disegnati sotto la direzione creativa di Antonio e Patrizia Marras. (hanno sfilato l’artista Nada, l’attrice Daniela Morozzi, la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi, la vicepresidente di Confcooperative Claudia Fiaschi e la modella Amy Bello.)