La bottiglia di vino ispirata a Dante

Gabriele Dell’Otto per la mostra “Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza”, in programma a Verona a Castel San Pietro (Verona) dal 1 aprile al 31 maggio 2023 ha realizzato una speciale etichetta per il Lugana Doc “Mandolara” Le Morette.

“Per questo progetto abbiamo scelto il Lugana Doc Mandolara, che nasce dal vigneto aziendale più importante per estensione – dichiara Fabio Zenato, contitolare de Le Morette insieme al fratello Paolo – Ci è piaciuta l’idea che questo vino potesse diventare protagonista di una serie esclusiva di etichette nel segno dell’arte, con un intento solidale o comunque in grado di portare valore aggiunto al territorio, promuovendo e sostenendo le iniziative che da esso nascono”.

Le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto - disegnatore e fumettista collaboratore della casa editrice statunitense Marvel - accompagneranno i visitatori dell’esposizione a rileggere il Sommo Poeta in un viaggio multi-sensoriale di immagini, video e suoni.

La bottiglia in edizione limitata del Lugana Le Morette, raffigura Matelda, la misteriosa donna dal sorriso soave che Dante incontra, prima di Beatrice, nel Paradiso terrestre e che lo immerge nelle acque dei due fiumi Lete ed Eunoè, rito indispensabile per ascendere al Paradiso Celeste. Matelda simboleggia la condizione dell’uomo prima del peccato originale, l’Eden perduto e la nostalgia umana di un’età dell’oro meravigliosa e irrecuperabile.

La limited edition del Lugana Doc Mandolara è disponibile in bottiglie numerate su prenotazione esclusivamente in cantina.

Adnkronos - Vendemmie