La California si prepara al quarto anno di siccità

I responsabili federali californiani per la gestione dell'acqua hanno esortato numerose città e utenti industriali a prepararsi al quarto anno consecutivo di siccità, preavvisandoli in merito a “possibili azioni di conservazione", mentre l'U.S. Bureau of Reclamation ha dichiarato che lo stoccaggio dell'acqua nei serbatoi che gestisce è vicino ai minimi storici. Negli ultimi anni la California, a causa del riscaldamento globale e dei mutamenti del clima, sta soffrendo di una forte mancanza di pioggia che sta portando alla desertificazione dei suoi ecosistemi.