La California vuole liberarsi dei camion diesel

La California vuole eliminare gradualmente un'ampia gamma di camion a motore diesel, al fine di ridurre drasticamente le emissioni di CO2, sia per migliorare la qualità dell’aria, sia per rallentare il riscaldamento climatico. Va in questo senso la decisione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti ha consentito alla California - che ha un inquinamento atmosferico tra i peggiori della nazione - di richiedere ai produttori di autocarri di vendere un numero crescente di autocarri a emissioni zero, eliminando invece quelli alimentati a diesel.