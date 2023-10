La canapa sativa, pianta 'utile' di nome e di fatto

Cannabis sativa è il nome scientifico, ma la pianta è anche conosciuta come “canapa utile” in ragione dei molteplici usi a cui essa si presta.

Sul piano botanico la famiglia di appartenenza è quella delle Cannabacee inclusiva dei generi Cannabis e Humulus. Di quest’ultimo genere, quella del luppolo (Humulus lupulus) è la specie più conosciuta in ragione dell’uso che se ne fa per la produzione della birra. Del genere Cannabis, invece, le principali varietà sono rappresentate dalle specie ruderalis, indica e sativa.

Ed è di quest’ultima che si occuperà la puntata numero 77 de Il Gusto della Salute, la rubrica scientifica dedicata alla descrizione delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli alimenti, curata dall’immunologo Mauro Minelli della Fondazione per la Medicina Personalizzata e condivisa da ADNKronos Salute.

E’, la Cannabis sativa, una pianta erbacea annuale con germinazione primaverile e fioritura estiva, originaria del continente asiatico, coltivata da millenni per i ben noti principi psicoattivi, per i semi preziosi e per l'ottima fibra tessile ideale per la produzione di corda e stoppa per le funi. Oggi è particolarmente conosciuta ed apprezzata anche e soprattutto per la sua attività farmacologica, essendo utilizzata in medicina con finalità sedative e antidolorifiche.

Dalla farina, priva di glutine ed utilizzabile in cucina al posto della comune farina di frumento, all’olio, ai semi carichi di omega 3 e omega 6, numerosi sono i derivati della Cannabis sativa che è possibile impiegare nella nutrizione umana.

La qualità delle sue proteine, la presenza di acidi grassi essenziali oltre che di vitamine e polifenoli e i molteplici benefìci che, in funzione delle sue componenti, la canapa esercita sui sistemi cardiovascolare, nervoso e immunitario, rappresentano solo alcuni dei motivi della sempre maggiore attenzione del mercato globale nei confronti di questa pianta.

Delle formidabili proprietà di questa pianta, per tanti versi insospettate, ma anche della sua storia, degli usi, della ricca dotazione di elementi dall’alto valore nutrizionale, farmacologico e salutistico, ma anche delle eventuali controindicazioni derivanti dal suo impiego, si tratterà dettagliatamente nell’appuntamento con il Gusto della Salute di venerdì 13 ottobre.