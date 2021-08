La capitale mondiale delle consegne con i droni

Wing è stata lanciata nel 2019 in Australia, dopo una serie di test sui droni iniziati nel 2014. Il servizio, che inizialmente faceva parte della divisione di ricerca sperimentale di Alphabet, consente agli utenti di ordinare articoli come il cibo tramite un'app mobile e si avvicina rapidamente alle 100.000 consegne dal suo lancio.

Un post aziendale racconta: “Questo settembre segnerà il nostro secondo anniversario a Logan, in Australia, cittadina vicino a Brisbane con una popolazione di 300.000 abitanti. Tra gli incendi boschivi e i più recenti blocchi per il COVID-19, i residenti di Logan hanno ordinato e ricevuto più di 50.000 consegne direttamente a casa dai droni Wing. A livello globale, Wing è sulla buona strada per superare la soglia dei 100.000 clienti, oltre a centinaia di migliaia di voli di prova. I residenti di Logan hanno ordinato quasi 4.500 consegne nella prima settimana di agosto, il che significa che un residente di Logan ha ricevuto in media una consegna di droni quasi una volta ogni 30 secondi durante le nostre ore di servizio”.

Wing punta un giorno consegnare prodotti a persone in tutto il mondo senza dover fare affidamento su autisti o camion per le consegne. È il motivo per cui anche UPS, Uber e Amazon stanno lavorando alla consegna dei droni. L'azienda lavora con più di 30 partner in tutto il mondo, tra cui caffetterie locali e marchi nazionali come Walgreens. Le aziende locali possono anche contattare direttamente l'azienda per essere coinvolte. Nel 2020, Wing ha collaborato con un distretto scolastico della Virginia per consegnare libri di biblioteca durante la pandemia. Nel 2019, Wing è diventata la prima società di consegna di droni a ottenere l'approvazione dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, che ha permesso alla società di iniziare a lasciare i pacchi. Wing attualmente opera negli Stati Uniti, in Finlandia e in Australia.

“Ciò che distingue l'operazione Logan è che si tratta di un servizio live, automatizzato e su richiesta. Quando arriva un ordine, i sistemi software di Wing inviano l'aereo migliore per eseguire la consegna tra i molteplici siti operativi di Wing. Quindi, i nostri sistemi utilizzano i dati sull'ambiente operativo: il software di Wing esegue e analizza 15 milioni di simulazioni ogni giorno per analizzare i cambiamenti del tempo e del terreno, sottoporre a test i nostri sistemi di consegna e migliorare continuamente il nostro percorso. Questa tecnologia ha permesso ai nostri clienti di Logan di iniziare le loro giornate con più di 10.000 tazze di caffè fresco preparato da un barista nell'ultimo anno, consegnate direttamente a casa loro. Mentre i loro figli sono passati all'apprendimento a distanza, i genitori hanno ordinato più di 1.700 confezioni di snack per mantenere interessanti le pause. E abbiamo fatto volare più di 1.200 chook (che in australiano significa pollo arrosto) appena in tempo per la cena”.