LA CASA DI HARRY WINSTON APRE IL SUO PRIMO SALONE AL DETTAGLIO A NANCHINO

NANCHINO, Cina, 7 giugno 2023 /PRNewswire/-- La casa di Harry Winston, il leggendario "re dei diamanti" e marchio internazionale di lusso, annuncia l'apertura del suo primo salone di vendita al dettaglio a Nanchino, in Cina. Situato all'interno del Deji Plaza, uno dei principali centri commerciali di lusso a Xinjiekou, il salone di 213 metri quadri ospiterà le bellissime collezioni di gioielli e orologi di Harry Winston, tra cui i diamanti più pregiati e le gemme più rare oggi disponibili.

"Siamo lieti di annunciare l'apertura del nostro nuovo salone nella prestigiosa Deji Plaza. Sebbene questa apertura sia la nostra prima a Nanchino, è la nostra settima sede nella Cina continentale", ha dichiarato Nayla Hayek, CEO di Harry Winston, Inc. "Nanchino è una città rinomata per il suo ruolo nella ricerca, nell'istruzione e nel turismo, e oggi siamo orgogliosi di approfondire le nostre radici in una città nota per la sua ricca storia e cultura, mentre continuiamo a portare il marchio Harry Winston a un nuovo pubblico in tutto il paese.

Progettato per catturare l'eleganza e l'intimità di una tenuta privata, lo spazio contemporaneo al piano terra, con la caratteristica facciata blu navy e oro della Maison, sarà accessibile dall'interno dell'emporio. In tutti gli interni, la palette di colori grigi, caratteristica della Maison, funge da complemento perfetto per le laccature progettate su misura, i mobili in bronzo antico e i lampadari di cristallo su misura, insieme al motivo a stella bianco e nero tipico della Maison. Gallerie dedicate mettono in risalto l'ampiezza e la bellezza delle straordinarie offerte della casa, dai gioielli unici nel suo genere ai gioielli per il matrimonio.

In onore dell'apertura di Nanchino, la casa è orgogliosa di mostrare un'opera d'arte personalizzata che coniuga elementi distintivi della casa con la ricca cultura di Nanchino. Una splendida illustrazione raffigura due statue di leoni adornate in oro davanti agli iconici cancelli Winston e circondati da bellissimi fiori di prugno, il fiore simbolo della Cina, mentre gli uccelli in volo rappresentano l'unione tra la città di Nanchino e Harry Winston.

INFORMAZONI SU HARRY WINSTON

Fondata a New York City, nel 1932, la casa di Harry Winston continua a definire lo standard per i migliori gioielli e la produzione di orologi di alta gamma. Dall'acquisizione di alcune delle gemme più famose al mondo, tra cui i diamanti Jonker, Hope, Winston Legacy e Winston Blue, all'adorazione delle star di Hollywood sul red carpet, per nove decenni Harry Winston è stato il simbolo del meglio.

