La casa editrice JoVE è lieta di annunciare la prima edizione del JoVE Italian Forum

Accademici, imprenditori e intellettuali si riuniranno per discutere delle prospettive di transizione digitale in ambito universitario.

MILANO, 6 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il JoVE Italian Forum, alla sua prima edizione, si terrà a Milano il 6 settembre 2022 e sarà trasmesso in streaming online per tutti gli interessati. Si tratta di una conferenza in formato ibrido in cui accademici, imprenditori e intellettuali si riuniscono per discutere della transizione digitale nella didattica e ricerca universitaria. Gli otto relatori, insieme a un ristretto gruppo di delegati, si confronteranno sul tema in un pomeriggio di scambio e di discussione. Il pubblico avrà l'occasione di seguire l'evento online tramite diretta streaming. Gli speaker arriveranno in rappresentanza di sei prestigiosi Atenei italiani, tra cui l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università di Genova. Queste strutture si sono dimostrate, negli anni, alcune delle più innovative in ambito digitale. Qui tutte le informazioni sui relatori della tavola rotonda e sugli speaker che parteciperanno.

L'incontro ha come obiettivo quello di offrire a docenti e ricercatori degli strumenti pratici per supportare le attività di programmazione didattica e in ambito laboratoriale. Dopo gli interventi del giornalista scientifico Giorgio Sestili e dell'imprenditore Roberto di Giovan Paolo (SmemoLab), una tavola rotonda di discussione coinvolgerà professori e delegati che hanno dimostrato una straordinaria competenza e iniziativa nel portare innovazione in ambito accademico. Le presentazioni si concentreranno sul fornire esempi pratici e saranno accompagnate da una sessione di domande e risposte. I partecipanti potranno registrare il loro interesse per alcuni workshop gratuiti offerti da JoVE, durante i quali scopriranno come utilizzare le tecniche illustrate durante la conferenza.

"La transizione digitale rappresenta un'opportunità unica per il Paese. Il connubio tra gli elementi più virtuosi della tradizione e le tecnologie digitali è il propellente all'innovazione del sapere STEM, campo in cui gli italiani si sono sempre distinti. L'evento promosso da JoVE, che ha fatto dell'innovazione didattica e dell'incremento della produttività nella ricerca la sua missione, si inserisce in questo contesto e mira a stimolare la discussione circa le differenti opportunità e modalità di implementazione di risorse digitali inclusive e multidisciplinari. La continua innovazione è lo strumento cardine che ci fornisce le soluzioni alle sfide importantissime e delicatissime che abbiamo davanti a noi." Dr. Fabrizio G. Doccula, PhD, Direttore Associato Dipartimento di Innovazione didattica e ricerca, EMEA & LatAm.

Per l'elenco completo degli eventi visitare questa pagina.

Informazioni su JoVE

Fondata nel 2006, JoVE è la principale editrice di risorse video per la didattica e la ricerca. Con migliaia di video pubblicati in diverse discipline scientifiche, mediche e ingegneristiche, la biblioteca di JoVE fornisce illustrazioni chiare e dettagliate di varie tecniche e concetti esemplificati.

Oggi centinaia di istituzioni e laboratori in tutto il mondo utilizzano JoVE per soddisfare le loro esigenze, come per esempio:

Per informazioni, contattareAlice Pistono, MScResearch and Education Specialist - ItalyPhone: +39 02 30566398Email: alice.pistono@jove.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1762100/JoVE_Logo.jpg