La cerimonia di apertura del campo giovanile internazionale della cultura del Fiume Giallo si è tenuta a Dongying, in Cina

DONGYING, Cina, 26 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Il 19 aprile si è tenuto il campo giovanile internazionale della cultura del Fiume Giallo presso il campo giovanile di pratica a Dongying, Cina. L'evento è stato organizzato dall'ufficio degli affari esteri del governo popolare della provincia di Shandong, dal dipartimento dell'istruzione di Shandong e dal governo popolare di Dongying, con la collaborazione dell'ufficio degli affari esteri del governo popolare di Dongying e dal gruppo di sviluppo per sport, cultura e turismo di Dongying.

Da quando il governo popolare di Dongying ha firmato un "Memorandum d'intesa sulla costruzione congiunta campo giovanile internazionale della cultura del Fiume Giallo" con l'ufficio degli affari esteri del governo popolare della provincia di Shandong e il dipartimento dell'istruzione di Shandong alla conferenza mondiale delle città estuario dello scorso novembre, le tre parti hanno collaborato alla pianificazione e al coordinamento generale, dandosi un gran da fare col lavoro preparatorio. L'evento non solo ha dato il via al tour internazionale di ricerca di Dongying ma, secondo l'ufficio stampa del governo popolare di Dongying, anche a un nuovo capitolo nei contatti con gli stranieri delle popolazioni locali.

La cerimonia di apertura del campo è durata tre giorni. Sono state organizzate numerose attività, come un'esperienza pratica dedicata al patrimonio culturale intangibile della cultura del Fiume Giallo, una visita all'estuario di quest'ultimo, una ricerca e raccolta di conchiglie sulla riva del mare, un campeggio in tenda e una festa con falò. Attraverso queste attività di ricerca e scambio di esperienze vivaci, diversificate e divertenti, gli adolescenti dei diversi paesi sono entrati in contatto con la cultura del Fiume Giallo e hanno percepito lo spirito del fiume, che è diventato un'importante piattaforma per approfondire l'amicizia e la comprensione reciproca e promuovere relazioni amichevoli.

Link alle immagini allegate:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440382

Didascalia: Studenti internazionali sperimentano la cultura del Fiume Giallo all'estuario di quest'ultimo

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440384

Didascalia: Studenti internazionali vivono di persona la tradizionale cultura del cheongsam a Dongying

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440385

Didascalia: Studenti internazionali sperimentano la tradizionale cultura della calligrafia a Dongying

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2063873/1_Yellow_River.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2063874/2_Cheongsam.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2063875/3_Calligraphy.jpg

