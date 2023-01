La chef Bowerman: "Grilli nel piatto? Assurdo passare da una triglia a un insetto''

Il via libera dato dall'Unione Europea al commercio dei grilli in polvere come alimenti "è una cosa che non ci appartiene". La chef Cristina Bowerman, interpellata dall'AdnKronos, sostiene infatti: "Nel contesto italiano, con la dieta mediterranea, con la nostra biodiversità, credo che sia assurdo immaginare che si passi da una triglia a un insetto. E' una cosa che non ci appartiene e non capisco neanche perché uno debba immaginarla".

Per la chef l'uso degli insetti potrebbe essere utile alla produzione di mangimi che favoriscano, con questi alimenti, l'integrazione del fabbisogno degli animali. "Penso, però, che possa essere un passo in avanti nell'ambito degli allevamenti: i mangimi - osserva - potrebbero essere così più naturali rispetto ad altri favorendo l'integrazione del fabbisogno giornaliero degli animali in cattività. Sono stati fatti molti esperimenti, anche negli Stati Uniti, su galline alimentate con farine d'insetti e i risultati sono normali. Integrando l'alimentazione con questi elementi c'è un inquinamento minore rispetto al mangime tradizionale. Penso, inoltre, che l'introduzione dei grilli in polvere possa essere una buona soluzione per tutti quei paesi che hanno un fabbisogno proteico estremo. Pensiamo ad esempio alle popolazione che muoiono di fame, anche se questo non ci riguarda. Non penso che nessuno si aspetti che qualcuno sostituisca una bella bistecca o un pesce alla griglia con gli insetti", conclude.