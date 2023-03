La Cina corre ai ripari contro il calo demografico

La Cina, alle prese con il primo calo demografico da 60 anni, dopo decenni di misure per limitare il numero dei nuovi anni, sta provando in ogni modo a convincere i suoi cittadini a sposarsi e a fare più figli. Per cercare di rimediare al crollo delle nascite e del numero di matrimoni, l'ultima proposta di Pechino è quella di un congedo matrimoniale di 30 giorni retribuito da offrire ai novelli sposi, nella speranza di incoraggiare le coppie a sposarsi e aiutarle a mettere in cantiere dei figli. Attualmente il congedo matrimoniale minimo retribuito in Cina è di tre giorni.