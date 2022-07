Più cripto e Bitcoin nei paesi teatro di guerra: la conferma arriva dalla crescita significativa registrata in Russia e in Ucraina. Con le criptovalute la Russia sta cercando di aggirare in parte le sanzioni internazionali: la Banca Centrale di Mosca, che non era favorevole al mining di Bitcoin, di recente ha fatto dietrofront anche se con qualche riserva. Kiev invece trova nelle cripto donazioni uno strumento di resistenza, che si stanno rivelando fondamentali per gli ucraini.