La cocaina fa invecchiare più rapidamente il cervello?

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Frontiers in Psychiatry”, un gruppo di ricercatori del Central Institute of Mental Health di Mannheim, in Germania, afferma che la cocaina accelera l’invecchiamento del cervello. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver misurato i diversi livelli di metilazione del DNA, fattore molecolare legato all’invecchiamento, nei campioni di tessuto cerebrale di 21 individui dipendenti da cocaina, e in quelli di altri 21 non affetti da dipendenza.