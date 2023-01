La comfort zone di Prada

Per prossima fall winter uomo minimalismo nordico e uniformi sartoriali, ‘non c’è spazio per inutile creatività’

C’è uno spirito geometrico che pervade la collezione uomo fall winter 2023 di Prada, dove il minimalismo nordico dialoga con le uniformi sartoriali, in una continua tensione tra bellezza e utilità. Un uomo reale, vestito di abiti concreti, perché "oggi non c’è spazio per inutile creatività" ammette nel backstage Miuccia Prada, parlando con i cronisti. In tempi di crisi, dunque, i due stilisti, Miuccia Prada e Raf Simons, sembrano proporre uno slancio verso l’alto, votato alla semplificazione, in un gioco di riduzioni e sottrazioni dettato dall’esigenza di purezza di fronte al caos che ci circonda. Una moda che vuole essere realista e concreta.

In passerella le linee ad astuccio cedono il passo a motivi ogivali dei duvet di nuova concezione, al bomber riadattato che traccia linee circolari. Le tuniche di camoscio sono assortite a lunghe giacche da uomo d’affari. La silhouette è totalmente scarnificata, le forme radicali, i colletti sovradimensionati, quasi a voler evidenziare l’importanza della testa. Un design aerodinamico, che si riflette nelle uniformi mai aggressive, nel workwear chic, dove il nuovo romanticismo si compone di bomber duvet e cardigan portati a petto nudo.

Fluffy e clumsy, chic dal gusto futuristico anni ‘60, che strizza l’occhio al design sci-fi alla ‘Gattaca’, pellicola di Andrew Niccol del 1998 con protagonista Ethan Hawke. "Noi parliamo sempre di realtà e, come stilisti, siamo molto attenti a ciò che accade nel mondo, ai problemi e alle difficoltà - sottolinea Miuccia Prada - questa collezione è la nostra reazione a un momento storico complicato. Abbiamo lavorato con onestà alla creazione di abiti utili per le persone, che rappresentino la nostra idea della realtà odierna. Vogliamo creare una moda con un significato e un senso, questo è il valore della moda oggi". Tra montgomery lunghissimi o cortissimi e cappotti solcati da bande segnaletiche, spiccano le tuniche scamosciate, tra i pezzi chiave della collezione.

"Siamo partiti dall’idea delle uniformi da lavoro - dice Raf Simons al termine della sfilata - non correlate in alcun modo a forme di aggressione o violenza. Nella collezione non si parla di minimal ma di un certo tipo di riduzione, intesa non come qualcosa di freddo e distante bensì di confortevole. Volevamo mostrare un’idea di purezza anche nella scenografia, un retrofuturismo anni ‘60 che è molto Prada". Focus sugli accessori: dalle scarpe strutturate alle messenger bag ventiquattrore molto solide e dal design aerodinamico. Una moda che dialoga con tutti: dai giovani businessmen dall’aria ribelle a quelli che amano un flair più orientale. "Questa collezione parla di abiti archetipici, di paradigmi noti, per poi cambiarne la silhouette, il taglio e il registro - osserva ancora Raf Simons -. Interessa anche il Dna di Prada, poiché i capi contengono frammenti della sua identità quintessenziale e riconoscibile. Si tratta di gesti inconfondibili e significativi, che rimandano al patrimonio e alla storia del marchio e al suo significato attuale".

(di Federica Mochi)