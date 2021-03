La Commissione europea approva Bevacizumab di mAbxience per il trattamento di alcuni tipi di cancro

mAbxience, azienda biotecnologica a livello globale a tutti gli effetti, con oltre un decennio di esperienza in sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti biofarmaceutici, sta ampliando l'accesso dei pazienti ai trattamenti biologici in tutta Europa.

MADRID, 31 marzo 2021 /PRNewswire/ -- La Commissione europea (CE) ha approvato il biosimilare MB02 di mAbxience con Avastin® (Bevacizumab), in Europa.

MB02, che verrà commercializzato come Alymsys® e Oyavas®, è molto simile al medicinale di riferimento e i dati hanno mostrato una qualità, sicurezza ed efficacia paragonabili a quelle di Avastin®. MB02 è destinato al trattamento del carcinoma del colon o del retto, del tumore al seno, del carcinoma polmonare non a piccole cellule, del carcinoma delle cellule renali, dell'ovaio epiteliale, della tuba di Falloppio o carcinoma peritoneale primario e del carcinoma della cervice.

"Attualmente stiamo assistendo a un periodo di vitale importanza a livello globale, con un'attenzione particolare al sistema sanitario e alla sua sostenibilità", ha dichiarato Emmanuelle Lepine, General Manager di mAbxience.

"Il lancio sul mercato europeo del nostro Bevacizumab con i marchi commerciali Alymsys® e Oyavas® sarà un esempio perfetto di come innovazione e tecnologia di ricerca e sviluppo all'avanguardia possono essere applicate per ottenere un farmaco di alta qualità e a prezzi accessibili che, oltre a fornire alternative al sistema sanitario, migliorerà anche l'accesso dei pazienti a trattamenti costosi".

Informazioni su mAbxience

mAbxience è una società biofarmaceutica globale completamente integrata, specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di anticorpi monoclonali, e fa parte del gruppo farmaceutico Insud Pharma. Fondata nel 2010, mAbxience gestisce tre strutture all'avanguardia, ubicate in Spagna e in Argentina. mAbxience sta lavorando a diversi prodotti biofarmaceutici per varie aree terapeutiche. Nel 2014 mAbxience ha lanciato Rituximab (Codice prodotto: RTXM83-MB01), il suo primo biosimilare, ora approvato e commercializzato in una vasta gamma di mercati in tutto il mondo. Il suo secondo prodotto, Bevacizumab (Codice prodotto: BEVZ92-MB02), è stato sviluppato e lanciato per la prima volta in America Latina nel 2016.

mAbxience è impegnata a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei suoi farmaci. Il team di mAbxience si dedica in particolar modo alla cura dei pazienti e ad ampliare l'accesso ai suoi farmaci biofarmaceutici in tutto il mondo. La missione dell'azienda è migliorare l'accesso dei pazienti a trattamenti di qualità per patologie che richiedono farmaci costosi e contribuire concretamente alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Il gruppo Insud Pharma è stato fondato dal Dott. Hugo Sigman e dalla Dott.ssa Silvia Gold, vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore farmaceutico e si avvale della collaborazione di più di 6.000 professionisti in tutto il mondo.

Esclusione di responsabilità

Alcune delle dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, fatta eccezione per quelle basate su dati storici, potrebbero essere dichiarazioni di carattere previsionale o dichiarazioni di aspettative future sulla base delle informazioni attualmente disponibili. Tali dichiarazioni sono naturalmente soggette a rischi e incertezze, analogamente alla nostra azienda, così come ogni prodotto che sviluppiamo e commercializziamo è soggetto a vari rischi e incertezze al di fuori del nostro controllo. Le dichiarazioni previsionali rappresentano il parere della dirigenza di mAbxience alla data del presente comunicato, e mAbxience declina qualsiasi intenzione od obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento, che si riferiscono alla data in esso indicata.