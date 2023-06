La comunicazione digitale

Come raccontare luoghi, viaggi, esperienze attraverso il web e i social media.

9 giugno 2023. Come si riescono a trasformare le storie, gli appunti, le immagini, i video raccolti in viaggio in un contenuto ben indicizzato sui motori di ricerca e efficace sui social media? Quali strategie adottare per raccontare un luogo, un viaggio, un’esperienza sui canali digitali?

Con Valentina Orsi, responsabile area digital di Lonely Planet Italia, analizzeremo il lavoro di una redazione digitale, partendo dalla basi della brand awareness, del seo e social copyrighting, per arrivare a studiare i casi più recenti e di successo del mondo digitale di Lonely Planet.

PROGRAMMA 14 luglio

9.30 - 11.00

Scrivere per il web. Principali tecniche e caratteristiche della scrittura digitale.

Come fanno i contenuti raccolti dagli autori Lonely Planet a diventare materia per un sito internet? Dopo una breve storia dell’evoluzione digitale del brand, analizzeremo la strategia di utilizzo dei contenuti per una user experience efficace. Saranno affrontate le basi del seo copywriting attraverso esempi e best practice. Insieme ci cimenteremo in una prova pratica per trasformare un contenuto raccolto in viaggio in un testo che sia ottimizzato per i motori di ricerca.

11.00 - 12.00

Social media copywriting e social media strategy.

Partiremo dal concetto di osservazione e di autodefinizione per individuare la propria unique selling proposition e il proprio target di riferimento: analizzando le linee guida che caratterizzano la comunicazione di Lonely Planet proveremo a ipotizzarne il pubblico di riferimento ideale.

Attraverso esempi pratici passeremo in rassegna strumenti e metodologie di comunicazione specifiche per Facebook e Instagram e ci cimenteremo su una prova pratica focalizzando i “do & dont’s” di una buona strategia di comunicazione sui social media.

12.00 - 12.30

I progetti speciali

Cosa significa comunicare per gli altri? Come riuscire a mantenere la propria identità? Partendo dalla visione di alcuni dei recenti progetti di Lonely Planet, tracceremo le linee guida operative per il project management e la messa a terra di una strategia di comunicazione digitale.

MATERIALI RICHIESTI

Non occorre un portatile; sono perfetti carta e penna e uno smartphone.

