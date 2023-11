La comunicazione politica nell'era dei social, Focus Icch su partecipazione e polarizzazione

Come è cambiata la comunicazione politica nell'era dei social media, tra partecipazione e polarizzazione, come i politici gestiscono il consenso attraverso un rapporto diretto con i cittadini, come difendersi dalle fake news e controllare gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Sono i temi al centro del dibattito, promosso dall’International Corporate Communication Hub (Icch) che si è svolto oggi pomeriggio a Roma, per presentare il nuovo numero del The Corporate Communication Magazine dedicato a “Politica e social network: etica, partecipazione e polarizzazione". Una "analisi a 360 gradi" su "come è cambiata la comunicazione politica con l'utilizzo dei social media, sia in termini di direzionalità tra politica attiva, mondo delle istituzioni e i cittadini, quindi elettori, ma anche in termini di attendibilità delle notizie e di fake news", ha spiegato Pierangelo Fabiano segretario generale di Icch, in apertura del dibattito.

Sul grande valore dei social per la comunicazione del lavoro di un ministro si è soffermato Francesco Albertario, portavoce del responsabile dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "sono uno strumento per fare capire quello che si sta facendo a una platea ampia, e con uno strumento a disposizione di tutti". Un invito a ragionare sulla "ricerca spasmodica del contatto" e sulla ricerca da parte dei politici di "condividere qualsiasi cosa, diventare accessibili con foto e video" con il rischio della "mancanza di profondità" è stato lanciato dalla giornalista di Skytg24 Lavinia Spingardi, insieme con l'allarme per i rischi dell'intelligenza artificiale che "deve essere gestita" ed è potenzialmente più pericolosa delle fake news, per le quali invece c'è "una possibilità di controllo".

"Si ragiona di politica e social ma sono ancora i giornali a dettare l'agenda" ha osservato Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti e Razionali: "i politici, così come gli imprenditori, stanno sui social ma si ucciderebbero per un minuto su un Tg o un titolo su un giornale". E l'intelligenza artificiale, a suo giudizio, "deve rappresentare una sfida ad essere migliori" ed è una "sfida che dobbiamo vivere senza esserne terrorizzati". I social "sono un asset comunicativo al servizio della politica, con vantaggi e svantaggi", ha sottolineato Marcello Presicci, membro fondatore e segretario generale della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”. "Hanno il vantaggio della disintermediazione" ma "non hanno aiutato a innalzare il livello del dibattito".

I social "hanno intercettato la cultura dell'individualismo e del narcisismo", ha detto Luigi Di Gregorio, Spin doctor e docente di comunicazione, Università degli Studi della Tuscia. "L'idea di una opinione pubblica informata è utopistica, andiamo in tutt'altra direzione, quella dell'emozione pubblica". E su quali siano i politici che tirano' meglio sui social non ha dubbi: "Giorgia Meloni è il brand più forte in politica" e "a differenza di come è stato negli anni scorsi per Salvini o per Renzi "ha due caratteristiche che le possono dare maggiore longevità: non va in ipersaturazione ed è autentica, fedele a sé stessa in ogni occasione".

I social aiutano la democrazia? "Ci consentono a essere esposti a cose che altrimenti non vedremmo e che forse non vorremmo vedere, ma in termini di accessibilità democratica allargano la nostra mappa mentale. Contengono il meglio e il peggio del dibattito pubblico" è l'opinione di Lorenzo Pregliasco, politologo, fondatore di Quorum Youtrend. A suo giudizio però anche il dibattito televisivo "non funziona in modo diverso dai social. I talk show non vivono di polarizzazione? E anche l'informazione televisiva si presta a una logica di iper scontro che certamente non consente di arrivare a un punto più avanzato". Dunque "la qualità del dibattito non migliora sui social ma neanche in Tv o sui media tradizionali, che però hanno una autorevolezza accumulata che ce li fa sentire un po' più tutelati".