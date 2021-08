La consegna ti raggiunge in strada

Nuro, una start-up che produce veicoli a guida autonoma, annuncia un investimento da 40 milioni di dollari in due nuove strutture in Nevada per implementare lo sviluppo delle consegne senza conducente.

A differenza di altri progetti senza conducente, Nuro si concentra sulla realizzazione di veicoli elettrici robotizzati a zero occupanti che non sembrano auto tradizionali quanto, piuttosto, degli elettrodomestici da strada. Più piccoli dei furgoni e della maggior parte dei taxi, possono comunque operare su strade pubbliche piuttosto che su piste ciclabili o marciapiedi. Il servizio di consegna senza conducente di Nuro è già attivo in alcune località Usa come Houston e nella Silicon Valley: i clienti possono effettuare un ordine per la consegna con uno dei partner di vendita al dettaglio di Nuro. Quando effettua il check-out, il cliente ha la possibilità di selezionare l'opzione per il veicolo senza conducente e ricevere gli aggiornamenti sui suoi spostamenti tramite un'app dedicata. All'arrivo, infine, riceve il codice di accesso che gli consente di aprire il vano del veicolo contenente gli articoli ordinati. Per comprendere e navigare in un quartiere, gli attuali veicoli R2 di Nuro utilizzano telecamere, sensori di rilevamento, radar a corto e lungo raggio e sensori a ultrasuoni.

Domino's, FedEx e Walmart sono alcune aziende tra coloro che hanno almeno testato i veicoli di consegna robotica di Nuro. Nello specifico, Walmart prevede di utilizzarne i veicoli senza conducente come parte del suo nuovo servizio di consegna GoLocal. GoLocal punta a trasportare le merci da altri rivenditori locali ai consumatori e la società ha affermato che prevede di iniziare le spedizioni entro la fine del 2021: “Si tratta di portare le capacità che noi come Walmart abbiamo costruito per connettere i nostri clienti alle aziende locali e nazionali”.

Nuro ha annunciato che sta costruendo una fabbrica e una pista di prova a circuito chiuso a Las Vegas, in Nevada. Finanziato da Softbank, Chipotle, Toyota's Woven Capital e altri, Nuro ha spiegato che “sta effettuando un investimento da 40 milioni di dollari in due strutture commerciali nel Nevada meridionale, per un totale di oltre 11.600 metri quadrati di spazio e oltre 32 ettari di sviluppo immobiliare. Creeremo inizialmente 250 posti di lavoro e, secondo le stime dell'Ufficio per lo sviluppo economico del governatore del Nevada, il nostro investimento genererà 2,2 miliardi di dollari di impatto economico durante i suoi primi 10 anni di attività. Questo nuovo impianto di produzione è il modo in cui realizzeremo i veicoli necessari per servire i quartieri in tutto il paese. I veicoli di Nuro saranno interamente assemblati in America”.

Nuro prevede di produrre il suo nuovo veicolo, l'R3, nel suo prossimo impianto di assemblaggio. Il Nevada è stato il primo stato ad approvare la legislazione sui veicoli autonomi nel 2011 consentendo ufficialmente il loro funzionamento sulle autostrade all'interno dello stato.