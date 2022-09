La Corea del Sud pronta a regolamentare le cripto

Il governo sudcoreano ha recentemente annunciato la preparazione di un nuovo e dettagliato quadro normativo per il comparto cripto e per il metaverso. Seul ha scelto ordine e gradualità, una strada che, dato il numero di investitori on chain e capitali attratti negli ultimi mesi, pare stia dando i suoi frutti. Puntare con forza sulle tecnologie del Web3 significa cercare di comprendere le evoluzioni e gli improvvisi salti di paradigma caratterizzanti l’infosfera contemporanea, aprendo così nuove prospettive di sviluppo alla società civile ed agli imprenditori.