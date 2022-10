La creatività non conosce confini - Wondershare offre ai creator di YouTube di tutto il mondo ispirazione, strumenti creativi e una community di condivisione

Wondershare offre contenuti stimolanti in più lingue, facendo in modo che i creator possano crescere e connettersi con gli altri senza confini.

VANCOUVER, BC, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Un viaggio creativo non riguarda solo le proprie creazioni e le proprie abilità, ma anche la costante connessione con il mondo e la possibilità di ispirare gli altri. Ecco perché Wondershare , leader globale nello sviluppo di software a cui si affidano milioni di persone in oltre 150 Paesi, si impegna a fornire sia tecnologie innovative sia una piattaforma per consentire ai creator di ogni livello di dare facilmente vita alla propria immaginazione.

Una delle tante cose che la pandemia ci ha insegnato è che le persone possono essere strettamente collegate nonostante le barriere geografiche. Perseguendo l'obiettivo di mettere in contatto i creator di tutto il mondo, la Wondershare Creator Community crea un ambiente inclusivo che consente loro di crescere condividendo le competenze tecniche, ispirandosi a vicenda con il proprio background culturale e offrendo la possibilità di mostrare il proprio lavoro attraverso la collaborazione.

"Ci auguriamo che la Wondershare Creator Community possa essere il punto di partenza del percorso di ogni nuovo creator, offrendogli un senso di appartenenza", ha dichiarato Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer di Wondershare. "Sapere di non essere soli nel viaggio creativo aiuta sicuramente a creare fiducia e a passare al livello successivo".

Disponibile in 7 lingue, tra cui portoghese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, giapponese e inglese, Wondershare Filmora Video Editor permette di caricare direttamente i video sul canale YouTube consentendo agli autori di Paesi diversi di condividere le proprie opinioni, idee creative, creazioni e consigli sull'editing video utilizzando Filmora, il software di punta di Wondershare. "Per i professionisti o per le persone che iniziano a lavorare nel mondo dell'editoria o che hanno un'azienda o sono imprenditori, Filmora è un'ottima opzione in termini di generazione di contenuti di qualità", afferma il produttore messicano di contenuti audiovisivi Rich Ingo.

"Oggi abbiamo YouTube, ma il modo in cui lo utilizziamo come piattaforma potrebbe cambiare nei prossimi dieci anni; ciò significa che la tecnologia modellerà il consumo di contenuti e la sua esperienza con i punti di contatto", ha proseguito Jahagirdar.

In questo mercato di creator competitivi, rendere i propri contenuti visivamente convincenti è decisamente una delle chiavi per il successo. Strumento creativo potente ma facile da usare, Filmora è dotato di una serie di funzionalità professionali come visualizzatore audio, sincronizzazione automatica battiti, velocità ramping e molte altre ancora. Gli utenti possono modificare e aggiungere effetti speciali come le transizioni ai video successivi utilizzando la semplice interfaccia drag-and-drop del software, anche con una bassa curva di apprendimento.

"Finora avevo montato i video solo con le app, ma Filmora è un editor video facilissimo da usare" ha affermato la cantautrice giapponese HoshinoKaori che ha raccomandato ai creator di tutto il mondo di provare questo strumento. "Potete usarlo per esprimere la vostra personalità e questo è il bello".

"Ne abbiamo provati diversi e ci è piaciuto molto per le potenti funzionalità come i terzi inferiori, i testi animati, la grande selezione di introduzioni e i modelli già pronti", ha aggiunto Querlen Amback, uno youtuber brasiliano con oltre 70.000 follower.

La creatività non conosce confini: le tue storie devono sempre essere ascoltate ed essere di ispirazione per gli altri. Se desideri diventare più forte come creator, scopri di più sulla Wondershare Creator Community consultando il sito web https://filmora.wondershare.it/filmoraforyoutuber.html. Senti che è arrivato il momento di migliorarti come creator? Seguici su Facebook, Instagram, Twitter o YouTube e rimani sintonizzato per la prossima campagna online #FilmoraforYouTuber.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

Contatto per i media

Shearer WangWondershareshearerw@wondershare.com

