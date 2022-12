La crisi idrica di Bali minaccia la cultura locale

La crisi idrica di Bali si sta aggravando a causa dello sviluppo turistico, della crescita demografica e di una cattiva gestione delle risorse, secondo l’allarme lanciato da esperti e gruppi ambientalisti. La scarsità d'acqua sta prosciugando i pozzi, colpendo la produzione alimentare balinese e la situazione si deteriorerà ulteriormente, se le politiche di controllo delle acque esistenti non verranno applicate in tutta l'isola, in particolare alle tre fonti principali di acqua: i laghi del cratere, i fiumi e le acque sotterranee.