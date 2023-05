La Css Verona conquista la promozione in Serie C

La prima squadra maschile, affiliata ASI, sale di categoria in anticipo rispetto alla fine del campionato.

La Css Verona festeggia l’ascesa di categoria della propria prima squadra maschile di pallanuoto.

L’esito arriva a due giornate dal termine del girone Triveneto 2 del campionato Promozione, grazie al 17-2 ottenuto sul Padovanuoto. La squadra delle Monte Bianco è attualmente seconda in classifica, piazzamento che le garantisce la salita di categoria, dietro solo al Preganziol.

Questo è il commento di Nicola Chioetto, responsabile pallanuoto di Css e allenatore della prima squadra: “Mi attendevo che potessimo fare un campionato simile. Già la passata stagione ci eravamo andati vicini, ma avevamo sbagliato in alcune occasioni. Meritiamo questa promozione per tutto il lavoro svolto da società e staff, nonché per la maturità acquisita dai giocatori”.

Questa promozione parte da lontano, da un progetto lungo 6 anni in cui è stata formata e cresciuta gran parte degli elementi che ora compongono la rosa attualmente a disposizione di Chioetto. Soltanto due giocatori, infatti, non militano anche nella squadra Under 20 di Css che sta partecipando al campionato interregionale di categoria assieme ai migliori club del Triveneto.

Proprio nella stagione in cui Css ha dovuto dire addio alla serie A1 con la prima squadra femminile, arriva dunque questa affermazione che testimonia la capacità della società di programmare a partire dai giovani.

La formazione: Antonio Scafuri (capitano), Carlo Castagnaro , AntoniRollo , Marco Castellani, Lorenzo Masciulli , Nicolò Rubino, Filippo Tosi , Alessandro Vesentini (vicecapitano), Andrea Ala , Riccardo Bettonte, Francesco Antolini, Lorenzo Bettonte, Alberto Micheletti, Leonardo Segala, Ludovico Zambonin, Davide Zampini, Luca Santi, Simone Fiscale. Allenatore: Nicola Chioetto.

