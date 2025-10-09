La difesa europea, cosa si sta muovendo

Qualcosa, lentamente, si muove nella costruzione della nuova difesa europea. Il nodo principale, per tutti i paesi membri e ovviamente per l’Italia, sono le risorse. Un primo passo concreto è stato l’annuncio della ripartizione preliminare dei 150 miliardi di euro previsti dal regolamento europeo SAFE, dedicati a prestiti per acquisizioni congiunte di armamenti. Lo schema è lo stesso del programma SURE usato durante la pandemia. Non si punta solo a spendere di più, ma a rafforzare l’industria europea, riducendo la quota (64% nel 2024) di importazioni militari dagli USA: il regolamento impone che almeno il 65% delle componenti acquistate sia prodotto in Europa. La Polonia è il maggiore beneficiario dei fondi con 43,7 miliardi, seguita da Romania, Francia, Ungheria e Italia. Questi cinque Paesi assorbono circa il 70% del budget. In molti piccoli Stati membri, i fondi superano l’attuale spesa annua per la difesa, diventando cruciali. La Germania, invece, ha scelto di non partecipare al programma SAFE, preferendo finanziare autonomamente il proprio riarmo, fino al 3,5% del PIL. Quanto all’Italia, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha precisato che “ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti prima di decidere se avvalersi della clausola di salvaguardia nazionale”. In ogni caso, l’incremento delle risorse militari “dovrà essere graduale, onde garantire una coerenza con lo sviluppo dell’offerta nazionale e non spiazzare altre componenti di spesa con un impatto significativo sulla crescita potenziale del Paese e sul benessere dei cittadini”. Il prossimo passo, per tutti, sarà la presentazione dei piani nazionali entro novembre 2025, con l’erogazione dei fondi inizierà nei primi mesi del 2026. Nonostante i passi avanti, il nodo resta politico: l’UE non ha ancora superato le sue divisioni interne in materia di difesa e il successo del piano Readiness 2030, evoluzione dell’originario RearmEu, dipenderà dall’effettiva volontà politica degli Stati membri di trovare una sintesi. È da costruire infatti una risposta coerente e comune alla sfida lanciata dopo il vertice Nato all’Aia, che ha fissato per i membri dell’Alleanza Atlantica l’obiettivo di spesa per la difesa al 5% del Pil. L’Ue con l’attuazione del piano Readiness 2030 punta a rafforzare, in maniera strutturale, la propria autonomia strategica.