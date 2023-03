Plus Innovation lancia un nuovo progetto di e-commerce, "un incubatore di tecnologia che offre alle PMI soluzioni efficaci di Digital Transformation”

Un ecosistema di servizi integrati digitali customizzabili e scalabili in funzione delle diverse esigenze per l’impresa 4.0

Bari, 17 gennaio 2023. La Digital Transformation è un processo evolutivo di ridefinizione e ottimizzazione dell’ecosistema impresa che, se prima della pandemia poteva essere considerata un’opportunità, oggi è indubbiamente una priorità sulla quale investire, a prescindere dalla dimensione aziendale.

“Stiamo lavorando a un progetto per introdurre sul mercato un e-commerce votato all’internazionalizzazione; un incubatore di tecnologia che offre alle PMI soluzioni immediate, concrete e tangibili, in un’ottica di System Integration”, spiega Giovanni Riefoli, titolare di Plus Innovation di Bari. “Le aziende, attraverso lo store dedicato, potranno provare i nostri applicativi, acquistando la tecnologia più adatta a gestire i propri flussi interni ed esterni, semplificando ed accelerando il processo di transizione digitale. Siamo in grado di offrire prodotti consolidati o, in alternativa, realizzare su commessa soluzioni applicative ed erogare servizi customizzabili e scalabili in funzione delle diverse esigenze, spaziando dalla consulenza specialistica alla gestione ‘chiavi in mano’ della tecnologia, dal software all’hardware, grazie a soluzioni integrate, flessibili e personalizzate. Occorre però sottolineare – aggiunge – che il cambiamento, di qualsiasi natura esso sia, parte sempre dalle persone. Pertanto, prima ancora di pensare a quale tecnologia acquisire, senza sapere se e come integrarla nei processi aziendali, è necessario comprendere che la trasformazione digitale è, prima di tutto, un cambio di paradigma mentale. Il nostro compito dunque è, in primis, affiancare le aziende nel rimodellare ad hoc il proprio business, rendendole consapevoli delle reali opportunità di crescita digitale”.

Plus Innovation, con sede a Bari, progetta e realizza soluzioni e strumenti capaci di soddisfare le rinnovate esigenze delle aziende per facilitarne il flusso lavorativo, coniugando, in sintonia con il mercato, le più avanzate tecnologie ai mutevoli processi di business, in linea con il Piano Nazionale Transizione 4.0.

“La ricerca della soluzione ottimale spesso spaventa il management: la selezione del miglior prodotto che risponda alle proprie necessità può diventare un arduo compito”, prosegue Riefoli. “Per non commettere errori è opportuno affidarsi sempre ad esperti del settore che non siano solo semplici fornitori, ma che possano garantire servizi di Consulting e Business Process Reengineering idonei ad impostare un’efficace impronta tecnologica aziendale, modificano il modus operandi dell’azienda sia in contesti B2C sia in quelli B2B. Grazie a al nuovo portale e-commerce sarà possibile risparmiare tempo e denaro, trovando in breve tempo il software migliore per il proprio business che semplificherà processi finora complessi, aumentando il valore dell’azienda e del prodotto globale offerto ai clienti.

Una nuova impronta tecnologica aziendale, un nuovo modo di pensare dell’impresa che arricchisce l’offerta, tradizionalmente focalizzata sul prodotto, con servizi avanzati volti all’ottimizzazione della customer experience e alla creazione di relazioni solide tra cliente e brand”.

La Digital Strategy per Plus Innovation è un ecosistema di servizi integrati che spaziano tra le diverse funzioni aziendali. L’Approccio integrato dell’azienda è una garanzia di risultato per le imprese che vogliono costruire un nuovo workplace performante e sfidante.

Contatti: https://plusinnovation.it