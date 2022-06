La FED compara bitcoin e dollaro sulle fluttuazioni

Non è sfuggito alla comunità bitcoin il post pubblicato sul blog della Federal Reserve degli Stati Uniti, in cui si mettono a confronto due grafici: il primo che mostra i prezzi delle uova in dollari dal gennaio del 2021 ad aprile 2022, con una fluttuazione che in 14 mesi risulta tra 1,47 e 2,52 dollari; il secondo, che riporta sempre il prezzo delle uova nello stesso periodo, ma in bitcoin, dove l'oscillazione evidenziata è maggiore. La critica principale alla Fed è di aver scelto un periodo particolarmente favorevole alla valuta Usa: facendo uno zoom all'indietro, prendendo in esame cioè un periodo più lungo, emergerebbe infatti un quadro completamente diverso, in cui il dollaro USA ha perso valore in modo massiccio rispetto al bitcoin.