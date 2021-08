La Federazione calcistica dell'Argentina presenta T1Markets come nuovo Sponsor Digitale

Dopo aver vinto la Coppa America in Brasile, l'AFA accoglie un nuovo sponsor Fintech

LIMASSOL, Cipro, 24 agosto 2021 /PRNewswire/ -- La Federazione calcistica dell'Argentina continua a ricevere nuovi sponsor nelle diverse categorie e regioni. Questa volta, T1Markets, una società dedicata ai servizi finanziari, sarà d'ora in avanti il nuovo Sponsor Digitale delle squadre nazionali.

Pertanto, adesso l'AFA ha un nuovo sponsor che confida e si impegna alla crescita dei team e dei progetti commerciali dell'Associazione.

Riguardo a questo tema, il Presidente dell'AFA, Claudio Tapia, ha dichiarato: "Diversi anni fa, abbiamo iniziato questo processo alla guida dell'AFA e uno dei nostri obiettivi principali era quello di crescere a livello commerciale, creare nuovi utili e garantire che il nostro brand abbia una presenza a livello mondiale, di pari passo con i partner commerciali che ci supportano in questo processo. Siamo molto lieti di annunciare questo nuovo accordo nel settore Fintech, con l'aggiunta di T1Markets come uno degli sponsor digitali della Nazionale Argentina. Sicuramente svilupperemo un'alleanza strategica e molto produttiva per entrambe le parti, che sarà sicuramente rafforzata dal successo della nostra Nazionale nell'ultima Coppa America, che consolida anni di lavoro e pone una sfida ancora più grande per la prossima Coppa del Mondo 2022".

Michael Andrew Paul, Direttore esecutivo di T1Markets, ha aggiunto: "C'è molto talento nel mondo del calcio, ma ciò che distingue l'Argentina è il suo impegno ad andare avanti e a costruire il suo percorso verso il successo. Crediamo che questo successo sia il risultato di valori condivisi: essere professionali, dare il meglio di noi stessi e cercare sempre di migliorare. T1Markets incarna questi valori aggiungendo sempre più funzionalità alla sua già fiorente piattaforma di trading online, con l'obiettivo di aiutare i suoi trader a raggiungere nuove vette nel trading. Per averne conferma, è sufficiente dare una rapida occhiata al nostro centro di formazione, dove è possibile trovare video, e-book e corsi online che aiuteranno i principianti nel loro percorso di trading professionale."

