La flower storm di Luisa Beccaria

Una tempesta di fiori è il punto di partenza per la collezione di Luisa Beccaria per l’autunno/inverno 2023-2024. Un dialogo tra ideale e quotidiano, desiderio di romanticismo e volontà d’indipendenza, che attinge al guardaroba sportivo con spunti swing, rimanendo comunque fedele allo stile iperfemminile iconico del brand. In collezione spazio a velluto a coste (anche stampato), lana e flanella che si alternano a chiffon e seta dévoré, lasciando il passo a tessuti tecnici per caldissimi piumini e al jersey metallizzato dall’armatura luminosa. Le silhouette giocano con i volumi, con tocchi over che contrastano le forme più scivolate e aderenti; le lunghezze vanno dal maxi al mini.

Il pantalone rosso intenso dalle linee morbide si completa con redingote over dalle spalle scese stretta in vita con alte cinture ton sur ton. La stessa si tramuta in minidress in morbidissimo camoscio carta da zucchero. Lo chemisier tempestato di roselline si porta sul lupetto stampato, mentre la blusa monocroma in jersey diventa couture con nervature e filettature sartoriali. Per la sera, la stampa a petali e boccioli si trasferisce sul velluto nero in forma di ricamo minuto oppure si trasforma completamente e diventa una sensuale, voluttuosa viola del pensiero. Lampi metallici accendono abiti da sirena coperti da cascate di paillettes degradé, alternati ad altri fascianti in velluto dévoré.

Per affrontare la 'bufera' i capispalla sono caldissimi: la sera maxicoat in mohair tinta unita (bianco, rosso, carta da zucchero), per il giorno bomber a uovo con cappuccio, anche in versione gilet. La palette cromatica riprende interamente i toni dell’enigmatica 'Tempesta' di Giorgione. Il panna e l’avorio lasciano spazio a verde muschio, blu-verdi, teal e turchesi, sfumature di rosa accese di rosso e bordeaux, profondi tocchi di nero, lampi di bronzo e le nuances grigio-azzurre di un cielo invernale in montagna, tra limpidezza cristallina e toni del temporale.