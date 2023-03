La Fondazione P.U.P.I. di Javier Zanetti e Planetwin365.news insieme per un nuovo progetto“Social & Community”

Il portale di infotainment sviluppato da Planet Entertainment- SKS365 Group diventa Media Supporter dell'organizzazione no profit fondata dall’ex calciatore insieme alla moglie. Alla promozione delle iniziative solidali powered by P.U.P.I., si affiancheranno contenuti editoriali sui principali eventi sportivi.

Roma, 23 marzo 2023 – Una collaborazione che lega a doppio filo sport e solidarietà per promuoverne i valori più nobili e sani. È questo il motivo per cui Planetwin365.news, il sito di informazione sportiva sviluppato da Planet Entertainment –SKS365 Group ha scelto di sostenere Fondazione P.U.P.I, l'organizzazione no profit fondata da Javier Zanetti e sua moglie Paula de la Fuente per la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Grazie a questa sinergia, Planetwin365.news sarà Media Supporter di Fondazione P.U.P.I., diventando un ulteriore e potente canale per la comunicazione delle iniziative di responsabilità sociale sviluppate da Javier Zanetti e da Paula de la Fuente attraverso la loro organizzazione no profit, al fine di promuovere i valori di solidarietà, inclusione, socialità intrinsechi a entrambe le realtà.

Planetwin365.news si arricchirà quindi di nuovi contenuti realizzati dal team di P.U.P.I. e dal Capitano del Triplete che, in una rubrica dedicata sul portale web, racconterà la realtà della Fondazione P.U.P.I. Al centro dell'attenzione ci sarà il progetto “Lo sport ci rende uguali”, in cui verranno trattati temi che riguardano lo sport come strumento che favorisce l’integrazione, lo sviluppo sociale e il miglioramento della qualità di vita; in primo piano, poi, anche le emozioni dei principiali eventi sportivi.

“L’intesa con una leggenda del calcio mondiale e la sua associazione no profit ci riempie di orgoglio e ci aiuterà a sviluppare ulteriormente l’aspetto ‘social & community’ che caratterizza il nostro brand più giovane - ha dichiarato Anniina Rantala, Senior Director, Commercial Online di SKS365 – Saremo infatti in grado di offrire agli utenti di Planetwin365.news nuovi entusiasmanti contenuti e un’esperienza di intrattenimento sempre più social e interattiva. Con Javier abbiamo già avuto il piacere di collaborare su altri progetti e questo nuovo accordo rappresenta un'opportunità unica per far diventare il nostro brand un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport e sostenere, al contempo, le iniziative solidali della Fondazione P.U.P.I.”.

“Sono molto contento di iniziare insieme questo percorso che vede protagonista la Fondazione P.U.P.I, sono convinto che ci permetterà di raccontare l’importanza dello sport nel lavoro quotidiano della nostra associazione”, ha aggiunto Javier Zanetti. Vi ringrazio a nome mio e di Paula per aver scelto la Fondazione P.U.P.I., permettendoci di aiutare sempre più persone che ne hanno più bisogno”.

Planetwin365.news è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365,uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano,online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002e4584).

La Fondazione P.U.P.I. Onlus, fondata nel 2001 per volontà di Javier Zanetti e di Paula de la Fuente opera da più di 20 anni nell’ambito della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti in un’area di Buenos Aires (Argentina).I progetti dell’associazione si sviluppano in uno spazio dove bambini e adolescenti possono ricevere, fin dalla prima infanzia,l’attenzione,le cure e l’istruzione necessarie.