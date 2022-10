La Francia multata (di nuovo) per l'inquinamento

Il più importante tribunale amministrativo francese ha ordinato allo Stato di pagare due multe da 10 milioni di euro per non aver migliorato la qualità dell'aria. Le sanzioni si aggiungono a un'altra multa da 10 milioni di euro comminata per lo stesso motivo nel 2021, cinque anni dopo che il tribunale del Consiglio di Stato aveva ordinato al governo di ridurre i livelli di biossido di azoto e di polveri sottili per conformarsi agli standard europei. Bruxelles stima che l'inquinamento atmosferico contribuisca a più di 400.000 morti premature in Europa ogni anno.