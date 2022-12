La friulana Alfa Sistemi sbaraglia i paradigmi e punta alla gentilezza prima che al fatturato, come nuovo modello di impresa

Udine, 23 dicembre 2022 - 'Stiamo valutando l'apertura di una filiale negli Stati Uniti' è quanto ha affermato, nel suo discorso di fine anno, a tutti i dipendenti (140) Ferruccio Meroi, amministratore e fondatore della super tecnologica Alfa Sistemi che vola verso gli 11 milioni di fatturato a fine anno, con una crescita costante negli anni. Una azienda che mette l’uomo al centro. In una dimensione umana: si guarda al futuro. Cosa fa la differenza da una azienda di successo, ad un’altra? Si sono posti la domanda Federica (executive partner di Alfa Sistemi) e Ferruccio Meroi.

‘La gentilezza - hanno affermato - il benessere delle persone sono le priorità. Aspetti questi che, per noi, vengono prima di tutto. Non si può crescere, anche a livello aziendale, senza queste caratteristiche’ hanno affermato.

In un periodo storico in cui si inizia a parlare di economia civile, anche la gentilezza che si insinua poi, in dinamiche aziendali e di rapporti con le persone, in una parola: sani, ha un valore tangibile ed intangibile fondamentale, anche per la riuscita negli affari.

'Infatti, aumento dei ricavi, in una azienda del nostro tempo, significa che tutta la squadra lotta, insieme, per un obiettivo comune. Altrimenti, i risultati non si raggiungono'. A sottolinearlo lo stesso Meroi, dal pulpito del Dacia Arena: ‘Siamo nel luogo simbolo del fare squadra, e da qui vi ringrazio tutti per il vostro operato’. In un momento in cui, a livello globale, la deriva ‘fordista’, sta facendo sentire la sua morsa, soprattutto, da e nelle multinazionali, respirare il fare impresa con garbo, dona speranza e fiducia.

Con il termine economia civile si intende principalmente una prospettiva culturale di interpretazione dell'intera economia, alla base di una teoria economica di mercato fondata sui principi di reciprocità e fraternità, alternativa a quella capitalistica.

‘Passione e coraggio sono i nostri ingredienti fondamentali - ha spiegato Meroi - oltre che, ed ovviamente in primis, rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Esserci, sotto ogni punto di vista, per noi è fondamentale. Dovremmo forse interrogarci oggi, su cosa è il bene comune, in una situazione economica e sociale come quella in cui ci troviamo, alzare l’asticella dei valori, potrebbe risultare fondamentale per raggiungere anche i nostri scopi individuali. Ovvero: quello che si intende per bene comune è, in realtà, anche ciò che ciascuno di noi si prefigge di raggiungere, visto in un’ottica più allargata. Se la società in cui viviamo ed operiamo sta bene, anche noi stiamo bene’ ha affermato Meroi.

Sono state ripercorse le tappe di welfare portate avanti dall’azienda, negli ultimi tempi: il maggiordomo aziendale a servizio delle piccole incombenze quotidiane dei dipendenti, la mensa, ed ora l’introduzione di uno psicologo che possa aiutare per il confronto ed il dialogo, anche per motivi che non rientrano nell’ambito professionale.

Alfa Sistemi conta un quartier generale a Udine, e filiali a Buttrio (Udine), Milano, Roma ed una sussidiaria in Thailandia.

Al termine della serata sono stati premiati due dipendenti con alle spalle 20 anni di lavoro per Alfa Sistemi. Si tratta di: Andrea Odorico e Stefano Valdemarin.

