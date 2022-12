La futuristica moto elettrica DC100 di Davinci Motor sarà lanciata sul mercato statunitense in occasione del CES 2023

LAS VEGAS, 30 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Davinci Motor, produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, presenterà il suo primo modello futuristico DC100 al Consumer Electronics Show (CES) 2023, l'evento tecnologico mondiale più influente al mondo, che segna il primo sbarco dei prodotti di questa nuova azienda sul mercato statunitense.

"Siamo entusiasti di annunciare che il CES 2023 rappresenta la nostra prima apparizione nel mercato statunitense", ha dichiarato Rosanna Libia, International Business Manager di Davinci Motor. "La tecnologia è l'anima della nostra azienda, ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo deciso di partecipare al CES. Sarà un'opportunità perfetta per presentare ufficialmente il nostro brand e prodotto, e vorremmo invitare i media e i partecipanti a visitare il nostro stand."

Una Nuova Era Della Mobilità Elettrica

Davinci Motor al CES 2023 proporrà il nuovissimo prodotto di punta DC100, che l'azienda definisce come la prima moto elettrica progettata per competere in termini di prestazioni con le moto tradizionali da 1000 cc. Sicura di avere successo tra le varie aziende partecipanti all'evento, il DC100 presenta un design rivoluzionario, quasi fantascientifico, mai visto prima sul mercato.

Guardando alla linea e alla prestazione di questa due ruote, ingegneri e designer hanno collaborato senza sosta per ottenere un perfetto equilibrio tra accelerazione, velocità e autonomia. Il loro impegno ha dato davvero ottimi risultati, come dimostrato dalle specifiche tecniche del DC100. Questa moto elettrica è in grado di passare da 0 a 60 mph (da 0 a 100 km/h) in soli 3 secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 124 mph (200 km/h). Inoltre, vanta un'autonomia di oltre 249 mi (400 km), mentre una ricarica completa richiede solo mezz'ora, utilizzando le stazioni di ricarica rapida di livello 3.

Questa prima partecipazione di Davinci Motor al CES 2023 segna un periodo di crescita costante per l'azienda a seguito del suo debutto europeo di novembre all' Eicma, l'evento mondiale di motociclette che si tiene ogni anno a Milano, in Italia.

Negli ultimi mesi, il mercato statunitense ha mostrato grande interesse per il DC100 da parte di potenziali utenti, distributori e media. Il CES 2023 è stato pensato come opportunità perfetta per gli utenti americani di farsi una prima idea del prodotto e, al tempo stesso, come occasione per potenziali rivenditori di dargli una prima occhiata da vicino.

Davinci Motor si troverà allo stand n. 10163 del Padiglione Nord della fiera. I partecipanti avranno l'occasione di vedere il futuristico DC100 e di conoscere la sua nuova tecnologia abbinata ad una nuova esperienza di guida.

Informazioni su Davinci Motor

Fondata nel 2013, Davinci Motor è un'azienda tecnologicamente innovativa impegnata nell'esplorazione della ricerca e dello sviluppo di veicoli robotici, caratterizzati da una perfetta combinazione di prestazioni e facilità d'uso. La missione di Davinci Motor è quella di creare un'esperienza di guida nuova, eccezionale e semplice per tutti gli utenti, e il DC100 è il prodotto giusto per raggiungere questo obiettivo.

