LA GARA PODISTICA TRA LE VIE DEL QUARTIERE GIULIANO-DALMATA A ROMA

Dieci chilometri di una corsa, organizzata da ASI Roma, per continuare a tenere vivo il ricordo della tragedia delle Foibe e dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate. Invece di unire, questi eventi continuano, dopo decenni, a dividere. Fino a non troppi anni fa, l’argomento era, persino tabù sui libri di storia: pochi, pochissimi conoscevano quei fatti: morti 11mila stimati, nelle foibe, nei campi di concentramento jugoslavi o scomparsi nel nulla. E un esodo che ha coinvolto 350mila Italiani che abitavano quelle terre. L’idea di associare una causa così importante a un evento sportivo nasce proprio dall’esigenza e dalla volontà di vivere quella giornata come un momento di unione.

La corsa rappresenta oggi anche un evento sportivo del ‘Giorno del Ricordo’: una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, vuole “Conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia.

Una terra italiana, antico romana ancor prima. Oggi, un territorio dal quale il 90% degli italiani sopravvissuti hanno dovuto riscrivere le pagine della propria vita lontano dai luoghi di nascita. L’esodo Giuliano-Dalmata è un evento storico consistito nella diaspora forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e lingua italiana verificatosi alla fine della Seconda Guerra. Il fenomeno fu susseguente a eccidi di massa noti come i “Massacri delle Foibe”, perché in queste profonde caverne verticali, o pozzi tipici della regione carsica e dell’Istria, venivano gettati i corpi degli italiani. In queste pagine ricostruiamo una storia difficile da raccontare. Fatta di grandi sofferenze e tanti perché. Lo facciamo in pillole e poi raccontandone tanti dettagli in un trattato scritto da un figlio di un esule, un giornalista, studioso della materia.

La manifestazione

La corsa nasce nel 2014 a Roma e nel corso degli anni non ha mai cambiato sostanzialmente il suo tracciato, che si snoda lungo le strade del “Quartiere XXXI Giuliano Dalmata”. Abbiamo intervistato Roberto Cipolletti, organizzatore della manifestazione podistica oltre che Presidente del Comitato Regionale Lazio di ASI.

Come è nata l’idea di questa competizione? “Nasce dal silenzio. I grandi eventi spesso traggono la propria forza e originano da una forte carica mediatica. Per la Corsa del Ricordo è stato l’esatto contrario. Per anni ciò che era accaduto alla fine del secondo conflitto bellico e nell’immediato Dopoguerra era rimasto sottotraccia. Inspiegabilmente. Da anni meditavamo di dare il nostro piccolo contributo. Piccolo, di fronte a una tragedia così grande e a un così grande silenzio, reso ancora più “assordante” poiché arrivato da concittadini”.

Quale la sua maggiore soddisfazione? “Ancor più della grande partecipazione o della presenza di patrocini e Istituzioni, la più grande soddisfazione deriva dal coinvolgimento della popolazione Giuliano-Dalmata di Roma, dai vecchi esuli che attendono l’inizio della corsa con il proprio bastone seduti sul muretto vicino al monumento della piazza, dei ragazzini che, grazie ai ricordi dei nonni, sanno di partecipare in quella domenica, a qualcosa di grande. Il ringraziamento della gente è il premio più bello. E non è certo vuota retorica”.

La location… “Potrei rispondere nel medesimo modo. Proprio come nel punto precedente. Avremmo potuto scegliere location prestigiose al centro di Roma. Ma, per noi, era importante rimanere ancorati a questo quartiere. Quando arrivarono a Roma, gli esuli furono spediti qui, lontani dal centro, in una zona allora isolata, per certi versi amena. Loro l’anno resa abitabile e bella con volontà, lavoro e spirito di sacrificio. Per rispetto a questa gente e alla Storia dovevamo correre in questo quartiere”.

Non vi siete fermati alla Corsa del Ricordo romana… “No. Siamo andati a correre anche a Trieste, città simbolo, toccando luoghi sacri a chi ha sofferto: quel Magazzino 18 che, visitato, trasporta in un altro tempo e dimensione. E non ci fermeremo”.

Una parola sull’aspetto sportivo? “Nelle varie edizioni la corsa è cresciuta sia dal punto di vista tecnico (il percorso è passato dai 5 km su due giri, fino a un anello di dieci chilometri in un unico giro che passa anche per la caserma della Cecchignola). Nell’ultima edizione abbiamo superato il tetto dei mille partecipanti e anche le società crescono di anno in anno”.

Qualche ringraziamento… “Sicuramente testimonial sportivi della nostra corsa come Abdom Panich e Nino Benvenuti. E il mondo dell’associazionismo Giuliano-Dalmata che ci è stato sempre vicino: su tutti Marino Michich, Donatella Schurzel, Carla Cace e tanti altri che sarebbe troppo lungo citare. Ma, soprattutto, un gruppo di lavoro bellissimo e unito da una medesima ‘missione'”.

Un ricordo particolare? “Forse, debbo dire trai tanti, quando ci arrivò la lettera di Egea Haffner, quella piccola bimba ritratta nella foto divenuta un simbolo per tutti. Ci è stata vicino e ha sposato i nostri sforzi”.